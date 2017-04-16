«Мицубиси» протаранил стену ТЦ из-за зажавшего педаль газа костыля

Mitsubishi Libero врезался в стену ТЦ, а потом в Toyota Corolla



Днем 16 апреля водитель «Мицубиси» из-за костыля, который зажал педаль газа, протаранил стену торгового центра в Советском районе Новосибирска.







Авария произошла в 12:15 на парковке у ТЦ «Маяк» на ул. Русской. «При заезде на парковку ТЦ «Маяк» у водителя Mitsubishi Libero костыль попал на педаль газа и зажал ее», — рассказали представители мобильного приложения «Автоспас».







Стена ТЦ, в которую врезался водитель Mitsubishi







Сначала машина въехала в стену торгового центра, потом водитель «Мицубиси» переключился на заднюю скорость, после чего врезался в припаркованную Toyota Corolla. Из-за удара «Короллу» отбросило в стоящий рядом микроавтобус Toyota Noax.











В «Автоспасе» добавили, что точно неизвестно, была ли сломана у водителя нога, однако мужчина сильно хромал.







Водители, совершившие ДТП, иногда необычно объясняют причину аварии. Недавно водитель Toyota Camry устроил двойное ДТП и обвинил в этом шипованную резину.

