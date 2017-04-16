Зрители конкурса «Мисс Россия» признали самой красивой новосибирскую студентку

Новосибирская модель Лидия Молодцова получила приз зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Россия 2017».





Лидия Молодцова







15 апреля в Москве прошел 25-й конкурс «Мисс Россия». Обладательницей титула «Мисс Россия 2017» и короны стоимостью 1 млн долл. стала Полина Попова из Свердловской области. Звание 1-ой Вице-мисс досталось Ксении Александровой из Москвы, 2-ой Вице-мисс стала Альбина Ахтямова из Республики Башкортостан.







Альбина Ахтямова, Полина Попова и Ксения Александрова (слева направо)







Новосибирскую область на конкурсе представляла 20-летняя Лидия Молодцова, студентка факультета политики и международных отношений Сибирского института управления РАНХиГС.







Лидии удалось победить в ежегодной номинации «Народный выбор», на сайте интернет-партнера конкурса — портала Woman.ru — за красавицу из Новосибирска проголосовали 3619 человек. За победу в номинации Лидии вручили жемчужные серьги и ожерелье.





Лидия Молодцова с призом от Woman.ru за победу в номинации «Народный выбор»







На конкурсе девушки дефилировали в платьях от модного дома Kira Plastinina, купальниках, участвовали в интеллектуальном конкурсе.







Оценивали конкурсанток шестикратная обладательница кубка Мира по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева, телеведущая и певица Оксана Федорова, дизайнер, художник по костюмам Большого и Мариинского театров Игорь Чапурин, Мисс Россия 2015 София Никитчук, портретный фотограф Джонатан Беккер и Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова.

