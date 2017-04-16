В Новосибирске перекрыли центральные улицы
Полицейские перекрывают центральные улицы Новосибирска для крестного хода в честь праздника Пасхи.
Около 12 часов в городе оказались перекрыты выезды на Красный проспект с прилегающих улиц, в частности Романова и Ядринцевской, сообщил в редакцию очевидец. Проезд перекрывают сотрудники полиции, а также техника городских предприятий.
Ежегодно в день праздника Пасхи городские власти перекрывают центр города для пасхального крестного хода, в это же время ограничивают стоянку машин на улицах, прилегающих к городским храмам.
Власти сообщали, что с 15:00 15 апреля до 19:00 16 апреля перевозить горожан в отдаленные микрорайоны Новосибирска после богослужения будет общественный транспорт.
Новосибирцы начали отмечать праздник Пасхи: ночью горожане побывали на пасхальных богослужениях в храмах.
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Ксения Евдокимова
Фото очевидца