В Новосибирске перекрыли центральные улицы

Дороги перекрыли с помощью полиции и техники городских служб

Полицейские перекрывают центральные улицы Новосибирска для крестного хода в честь праздника Пасхи.





Около 12 часов в городе оказались перекрыты выезды на Красный проспект с прилегающих улиц, в частности Романова и Ядринцевской, сообщил в редакцию очевидец. Проезд перекрывают сотрудники полиции, а также техника городских предприятий.







Городские власти перекрывают центр города для пасхального крестного хода







Ежегодно в день праздника Пасхи городские власти перекрывают центр города для пасхального крестного хода, в это же время ограничивают стоянку машин на улицах, прилегающих к городским храмам.







Власти ограничивают стоянку машин на улицах, прилегающих к городским храмам







Власти сообщали, что с 15:00 15 апреля до 19:00 16 апреля перевозить горожан в отдаленные микрорайоны Новосибирска после богослужения будет общественный транспорт.







Новосибирцы начали отмечать праздник Пасхи: ночью горожане побывали на пасхальных богослужениях в храмах.







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