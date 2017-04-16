В Новосибирске перекрыли центральные улицы

Дороги перекрыли с помощью полиции и техники городских служб
Дороги перекрыли с помощью полиции и техники городских служб

Полицейские перекрывают центральные улицы Новосибирска для крестного хода в честь праздника Пасхи.


Около 12 часов в городе оказались перекрыты выезды на Красный проспект с прилегающих улиц, в частности Романова и Ядринцевской, сообщил в редакцию очевидец. Проезд перекрывают сотрудники полиции, а также техника городских предприятий.


Городские власти перекрывают центр города для пасхального крестного хода
Городские власти перекрывают центр города для пасхального крестного хода


Ежегодно в день праздника Пасхи городские власти перекрывают центр города для пасхального крестного хода, в это же время ограничивают стоянку машин на улицах, прилегающих к городским храмам.


Власти ограничивают стоянку машин на улицах, прилегающих к городским храмам
Власти ограничивают стоянку машин на улицах, прилегающих к городским храмам


Власти сообщали, что с 15:00 15 апреля до 19:00 16 апреля перевозить горожан в отдаленные микрорайоны Новосибирска после богослужения будет общественный транспорт.


Новосибирцы начали отмечать праздник Пасхи: ночью горожане побывали на пасхальных богослужениях в храмах.


Если вы отмечаете праздник Пасхи, присылайте фото куличей и раскрашенных яиц нам на WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или через форму на сайте «Сообщи свою новость».

Ксения Евдокимова
Фото очевидца

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