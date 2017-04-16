Грузовой «Боинг» со сломанным шасси удачно сел в «Толмачёво»

«Боинг» приземляется в «Толмачёво»
«Боинг» приземляется в «Толмачёво»

Утром 16 апреля в новосибирском аэропорту «Толмачёво» удачно приземлился грузовой «Боинг» с погнутым шасси.


«Где-то в 9:20 самолет низко над полосой пролетел, показал, что у него действительно левая шасси была загнута. Он улетел дальше, а потом уже сел благополучно», — рассказал очевидец происшествия.


По словам мужчины, «Боинг» был грузовой, на его борту находилось 4 члена экипажа.


Очевидец отметил, что в аэропорт были вызваны около 15 пожарных машин, сотрудники МЧС и «скорой помощи».


 

В аэропорту «Толмачёво» от комментариев отказались.


Иногда над Новосибирском пролетают самолеты с техническими неисправностями. Недавно горожане заметили кружащий над городом «Боинг» авиакомпании AZUR air, который из-за поломки вынужден был вернуться и вырабатывал топливо.

Ксения Евдокимова
Видео очевидца

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