Грузовой «Боинг» со сломанным шасси удачно сел в «Толмачёво»
Утром 16 апреля в новосибирском аэропорту «Толмачёво» удачно приземлился грузовой «Боинг» с погнутым шасси.
«Где-то в 9:20 самолет низко над полосой пролетел, показал, что у него действительно левая шасси была загнута. Он улетел дальше, а потом уже сел благополучно», — рассказал очевидец происшествия.
По словам мужчины, «Боинг» был грузовой, на его борту находилось 4 члена экипажа.
Очевидец отметил, что в аэропорт были вызваны около 15 пожарных машин, сотрудники МЧС и «скорой помощи».
В аэропорту «Толмачёво» от комментариев отказались.
Иногда над Новосибирском пролетают самолеты с техническими неисправностями. Недавно горожане заметили кружащий над городом «Боинг» авиакомпании AZUR air, который из-за поломки вынужден был вернуться и вырабатывал топливо.
Ксения Евдокимова
Видео очевидца