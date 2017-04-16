Новосибирцы заполнили соцсети фотографиями куличей и раскрашенных яиц

В этом году католическая и православная Пасхи отмечаются в один день — 16 апреля

Жители Новосибирска массово отмечают праздник Пасхи и выкладывают фото куличей и раскрашенных яиц в соцсети.





В этом году праздник Пасхи выпал на 16 апреля. Ночью тысячи новосибирцев побывали на пасхальных богослужениях, которые прошли в храмах города.







Пасхальная служба в Храме в честь Успения Пресвятой Богородицы на Затулинском жилмассиве







Ночные пасхальные службы собрали в храмах города тысячи жителей







Новосибирцы на ночном пасхальном богослужении





С утра новосибирцы начали отмечать праздник Пасхи и выкладывать фотографии в Instagram. Пользователи соцсетей хвастаются фотографиями крашеных яиц, а также испеченных куличей и печенья.

Публикация от ЛёВик👦👱 (@ksenia_hrisanova) Апр 15 2017 в 8:31 PDT





Публикация от Шторы на заказ в Новосибирске (@apelsinka25) Апр 15 2017 в 8:30 PDT





Публикация от Яна Болдышева,21🌸 (@yankespalchik) Апр 15 2017 в 8:16 PDT





Публикация от Пряничная Студия "Alice" (@pryanichnaya_alice) Апр 15 2017 в 8:20 PDT





Публикация от Katerina Evgenyevna (@katerina_evgenyevna) Апр 15 2017 в 8:23 PDT





Публикация от Katerina 💗 Proskura (@katerina_proskura) Апр 15 2017 в 8:25 PDT





Публикация от Максим Кузнецов нск (@maxkuznetsovnsk) Апр 15 2017 в 8:24 PDT

Новосибирцы начали обстоятельно готовиться к празднику Пасхи за несколько дней до него. В магазинах сделали отдельные островки, на которых можно было найти все для праздника — от простых куличей до выкрашенных перепелиных яиц в подарочной упаковке.

