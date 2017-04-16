Новосибирцы заполнили соцсети фотографиями куличей и раскрашенных яиц

В этом году католическая и православная Пасхи отмечаются в один день — 16 апреля
В этом году католическая и православная Пасхи отмечаются в один день — 16 апреля

Жители Новосибирска массово отмечают праздник Пасхи и выкладывают фото куличей и раскрашенных яиц в соцсети.


В этом году праздник Пасхи выпал на 16 апреля. Ночью тысячи новосибирцев побывали на пасхальных богослужениях, которые прошли в храмах города.


Пасхальная служба в Храме в честь Успения Пресвятой Богородицы на Затулинском жилмассиве
Пасхальная служба в Храме в честь Успения Пресвятой Богородицы на Затулинском жилмассиве


Ночные пасхальные службы собрали в храмах города тысячи жителей
Ночные пасхальные службы собрали в храмах города тысячи жителей


Новосибирцы на ночном пасхальном богослужении
Новосибирцы на ночном пасхальном богослужении


С утра новосибирцы начали отмечать праздник Пасхи и выкладывать фотографии в Instagram. Пользователи соцсетей хвастаются фотографиями крашеных яиц, а также испеченных куличей и печенья.







Новосибирцы начали обстоятельно готовиться к празднику Пасхи за несколько дней до него. В магазинах сделали отдельные островки, на которых можно было найти все для праздника — от простых куличей до выкрашенных перепелиных яиц в подарочной упаковке.

Ксения Евдокимова
Фото pixabay.com (1), Алексея Игнатовича (2–5), instagram.com

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