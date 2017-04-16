Новосибирцы заполнили соцсети фотографиями куличей и раскрашенных яиц
Жители Новосибирска массово отмечают праздник Пасхи и выкладывают фото куличей и раскрашенных яиц в соцсети.
В этом году праздник Пасхи выпал на 16 апреля. Ночью тысячи новосибирцев побывали на пасхальных богослужениях, которые прошли в храмах города.
С утра новосибирцы начали отмечать праздник Пасхи и выкладывать фотографии в Instagram. Пользователи соцсетей хвастаются фотографиями крашеных яиц, а также испеченных куличей и печенья.
Новосибирцы начали обстоятельно готовиться к празднику Пасхи за несколько дней до него. В магазинах сделали отдельные островки, на которых можно было найти все для праздника — от простых куличей до выкрашенных перепелиных яиц в подарочной упаковке.
Ксения Евдокимова
Фото pixabay.com (1), Алексея Игнатовича (2–5), instagram.com