Разворачивающаяся фура ударила «Субару» и перекрыла Фабричную почти на час

Авария на Фабричной случилась в 17:30 и почти на час перекрыла здесь движение
Авария на Фабричной случилась в 17:30 и почти на час перекрыла здесь движение

Фуру Scania занесло при развороте, после чего она прицепом зацепила Subaru Tribeca и почти полностью перекрыла движение на ул. Фабричная. 

Виной в аварии оказался водитель фуры, виной в том, что автомобили не растащили быстрее — водитель "Субару"
Виной в аварии оказался водитель фуры, виной в том, что автомобили не растащили быстрее — водитель "Субару"


«Это случилось в районе 17:30 в районе остановки «Речпорт». В результате аварии Фабричная была практически полностью пергорожена - проезд в сторону Большевистской был свободен по одной полосе, проезд в сторону Димитровского моста был полностью перекрыт», - сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель мобильного приложения «Автоспас».

В аварии никто не пострадал, повреждены только фара, крыло и бампер Subaru Tribeca
В аварии никто не пострадал, повреждены только фара, крыло и бампер Subaru Tribeca


По его словам, полностью устранить аварию удалось меньше чем за час, причем значительная часть времени ушла на то, чтобы водитель Subaru Tribeca согласился оформлять аварию с прибывшим на место аваркомом «Автоспаса».

С 17 апреля по 16 мая по дорогам Новосибирска введен запрет на движение большегрузых машин. 
С 17 апреля по 16 мая по дорогам Новосибирска введен запрет на движение большегрузых машин. 


«Водитель фуры был согласен, что он виноват, а «субарист» переживал, что аваркомы не имеют право оформлять такие аварии. Потом через некоторое время он выяснил, что можно все оформлять... Если бы он согласился сразу – мы бы все убрали минут за 20-30. Из повреждений у «Субары» - разбита фара, помято крыло и бампер», - уточнили в «Автоспасе». 


Напомним, что с 17 апреля по 16 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть ввел ограничение на проезд по дорогам города большегрузых машин. 

Илья Калинин
Фото предоставлены мобильным приложением «Автоспас»

Прочтений: 5410
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено