Разворачивающаяся фура ударила «Субару» и перекрыла Фабричную почти на час

Авария на Фабричной случилась в 17:30 и почти на час перекрыла здесь движение

Фуру Scania занесло при развороте, после чего она прицепом зацепила Subaru Tribeca и почти полностью перекрыла движение на ул. Фабричная.



Виной в аварии оказался водитель фуры, виной в том, что автомобили не растащили быстрее — водитель "Субару"





«Это случилось в районе 17:30 в районе остановки «Речпорт». В результате аварии Фабричная была практически полностью пергорожена - проезд в сторону Большевистской был свободен по одной полосе, проезд в сторону Димитровского моста был полностью перекрыт», - сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель мобильного приложения «Автоспас».



В аварии никто не пострадал, повреждены только фара, крыло и бампер Subaru Tribeca







По его словам, полностью устранить аварию удалось меньше чем за час, причем значительная часть времени ушла на то, чтобы водитель Subaru Tribeca согласился оформлять аварию с прибывшим на место аваркомом «Автоспаса».



С 17 апреля по 16 мая по дорогам Новосибирска введен запрет на движение большегрузых машин.





«Водитель фуры был согласен, что он виноват, а «субарист» переживал, что аваркомы не имеют право оформлять такие аварии. Потом через некоторое время он выяснил, что можно все оформлять... Если бы он согласился сразу – мы бы все убрали минут за 20-30. Из повреждений у «Субары» - разбита фара, помято крыло и бампер», - уточнили в «Автоспасе».





Напомним, что с 17 апреля по 16 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть ввел ограничение на проезд по дорогам города большегрузых машин.