Разворачивающаяся фура ударила «Субару» и перекрыла Фабричную почти на час
Фуру Scania занесло при развороте, после чего она прицепом зацепила Subaru Tribeca и почти полностью перекрыла движение на ул. Фабричная.
«Это случилось в районе 17:30 в районе остановки «Речпорт». В результате аварии Фабричная была практически полностью пергорожена - проезд в сторону Большевистской был свободен по одной полосе, проезд в сторону Димитровского моста был полностью перекрыт», - сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель мобильного приложения «Автоспас».
По его словам, полностью устранить аварию удалось меньше чем за час, причем значительная часть времени ушла на то, чтобы водитель Subaru Tribeca согласился оформлять аварию с прибывшим на место аваркомом «Автоспаса».
«Водитель фуры был согласен, что он виноват, а «субарист» переживал, что аваркомы не имеют право оформлять такие аварии. Потом через некоторое время он выяснил, что можно все оформлять... Если бы он согласился сразу – мы бы все убрали минут за 20-30. Из повреждений у «Субары» - разбита фара, помято крыло и бампер», - уточнили в «Автоспасе».
Напомним, что с 17 апреля по 16 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть ввел ограничение на проезд по дорогам города большегрузых машин.
Илья Калинин
Фото предоставлены мобильным приложением «Автоспас»