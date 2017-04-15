Спасатели силой сняли с трубы молодую девушку в неадекватном состоянии

Спасатели 40 минут безрезультатно уговаривали девушку спуститься — в итоге пришлось осуществлять захват

Сегодня утром спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы сняли с трубы возле гипермаркета «Лента» на Гусинобродском шоссе молодую девушку в неадекватном состоянии.







«Вызвала нас служба безопасности "Ленты"… Вела себя девушка неадекватно: слазила, залазила, постоянно передвигалась по этой конструкции. Возникло предположение, что она в наркотическом опьянении. Спускаться девушка не хотела. Видимо у нее были какие-то свои картинки другой реальности. <…> Около 40 минут с ней работали [спасатели], входили в контакт. Но потом пришлось силовым захватом [снять ее с трубы]», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ замначальника МАСС Константин Максимов.





Константин пояснил, что в случае решения применять захват один из спасателей обвязывается альпинистской привязью и, общаясь с объектом, постепенно приближается к нему, выбирая момент для захвата. Второй спасатель в это время его страхует с помощью привязанной веревки.







На выложенном спасателями в YouTube видео с девушкой на трубе слышится такой диалог: «Куда ты пошла?» — спрашивает один из спасателей. «Гулять», — невозмутимо отвечает девушка при этом медленно ползет задом по металлической конструкции.







После того как девушку спустили вниз, выяснилось, что она 1989 года рождения. Спасенную передали врачам подъехавшей «скорой помощи».







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