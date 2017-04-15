Протестующие на площади Калинина объявили дату начала новой эпохи России

Митинг на площади Калинина собрал около 50 человек

На пл. Калинина в Новосибирске прошел митинг — протестующие показали плакаты с датой, которая, по их мнению, станет началом новой эпохи для России.







Протестующие считают 05.11.2017 датой начала новой эпохи для России





Митинг, организованный группой «Артподготовка», проходил 15 апреля с 14:00 до 15:00 часов на пл. Калинина. В акции, по подсчетам корреспондента НГС.НОВОСТИ, приняли участие около 50 человек. Организаторы объяснили, что в группе состоят те, кто хочет «лучшего будущего для своей страны» и тратят на плакаты и флаги «свои собственные деньги».





Митингующие напомнили, что 5 февраля исполнилось 100 лет революции в России





Митингующие растянули плакат с надписью «05.11.17». Также они размахивали флагами, на которых была указана эта же дата. Как объяснили организаторы, эту дату они считают днем, когда в России сменится власть. «Власть добровольно не уйдет, слезами от того, что плохо работала, не зальется, голову пеплом не посыплет. Они оставили нам только один выбор. Вот дата "05.11.17" — дата мирной демократической революции», — объяснили участники митинга.





Группа «Артподготовка» пришла на митинг с флагами и плакатами







Также они напомнили, что 5 февраля отмечается 100 лет революции в России. А фон, который они выбрали для растяжки (черная, белая и желтая полосы), — «имперский флаг».







В листовках митингующих были прописаны тезисы программы «05.11.17»





Как рассказал организатор акции Роберт Исаев, акция была согласована с мэрией неделю назад.





Прохожие изучали листовки и вступали в диалог с митингующими





Во время митинга одна из участниц держала плакат с надписью «Когда у страны и народа украли будущее, народ должен его вернуть или исчезнуть». Внизу фломастерами нарисовали утенка с подписью «Уточка Медведева». Примерно в середине митинга полицейские заставили убрать нижнюю часть плаката, так как этот «утенок не был согласован».





Половину плаката одной из участниц полицейский попросил оторвать из-за нарисованного фломастером утенка





В течение часа выступающие по очереди брали слово и говорили о прорехах в работе власти, объясняли причины того, почему народ живет плохо. Также участники раздавали листовки с портретами оппозиционера Вячеслава Мальцева, которого недавно арестовали в Москве на 15 суток за неповиновение полиции на антикоррупционной акции.







Митингующие выступали за свободу оппозиционера Вячеслава Мальцева





«Но мы знаем, что он скоро выйдет и возглавит наше движение», — провозгласил организатор акции Роберт Исаев. Среди тезисов программы Мальцева, указанных на листовках митингующих, были:





По словам организаторов, митинг был согласован с мэрией неделю назад





«Налогов не будет вообще, наоборот, каждый гражданин будет получать ренту за использование государством национальных богатств»; «Люстрация. Конфискация награбленного коррупционерами. Создание "Внешвозврат Банка"», а также «Немедленное повышение пенсий и пособий, в том числе и по безработице», зарплат бюджетникам до уровня развитых европейских стран (за счет конфискации похищенных у народа национальных богатств).







Сегодня помимо этого митинга в разное время прошло еще три пикета: против коррупции в правоохранительных органах, против "Платона" и против цирка.