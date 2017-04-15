Протестующие на площади Калинина объявили дату начала новой эпохи России

Митинг на площади Калинина собрал около 50 человек
Митинг на площади Калинина собрал около 50 человек

На пл. Калинина в Новосибирске прошел митинг — протестующие показали плакаты с датой, которая, по их мнению, станет началом новой эпохи для России. 


Протестующие считают 05.11.2017 датой начала новой эпохи для России
Протестующие считают 05.11.2017 датой начала новой эпохи для России


Митинг, организованный группой «Артподготовка», проходил 15 апреля с 14:00 до 15:00 часов на пл. Калинина. В акции, по подсчетам корреспондента НГС.НОВОСТИ, приняли участие около 50 человек. Организаторы объяснили, что в группе состоят те, кто хочет «лучшего будущего для своей страны» и тратят на плакаты и флаги «свои собственные деньги». 


Митингующие напомнили, что 5 февраля исполнилось 100 лет революции в России
Митингующие напомнили, что 5 февраля исполнилось 100 лет революции в России


Митингующие растянули плакат с надписью «05.11.17». Также они размахивали флагами, на которых была указана эта же дата. Как объяснили организаторы, эту дату они считают днем, когда в России сменится власть. «Власть добровольно не уйдет, слезами от того, что плохо работала, не зальется, голову пеплом не посыплет. Они оставили нам только один выбор. Вот дата "05.11.17" — дата мирной демократической революции», — объяснили участники митинга. 


Группа «Артподготовка» пришла на митинг с флагами и плакатами
Группа «Артподготовка» пришла на митинг с флагами и плакатами


Также они напомнили, что 5 февраля отмечается 100 лет революции в России. А фон, который они выбрали для растяжки (черная, белая и желтая полосы), — «имперский флаг». 


В листовках митингующих были прописаны тезисы программы «05.11.17»
В листовках митингующих были прописаны тезисы программы «05.11.17»


Как рассказал организатор акции Роберт Исаев, акция была согласована с мэрией неделю назад. 


Прохожие изучали листовки и вступали в диалог с митингующими
Прохожие изучали листовки и вступали в диалог с митингующими


Во время митинга одна из участниц держала плакат с надписью «Когда у страны и народа украли будущее, народ должен его вернуть или исчезнуть». Внизу фломастерами нарисовали утенка с подписью «Уточка Медведева». Примерно в середине митинга полицейские заставили убрать нижнюю часть плаката, так как этот «утенок не был согласован». 


Половину плаката одной из участниц полицейский попросил оторвать из-за нарисованного фломастером утенка
Половину плаката одной из участниц полицейский попросил оторвать из-за нарисованного фломастером утенка


В течение часа выступающие по очереди брали слово и говорили о прорехах в работе власти, объясняли причины того, почему народ живет плохо. Также участники раздавали листовки с портретами оппозиционера Вячеслава Мальцева, которого недавно арестовали в Москве на 15 суток за неповиновение полиции на антикоррупционной акции.


Митингующие выступали за свободу оппозиционера Вячеслава Мальцева
Митингующие выступали за свободу оппозиционера Вячеслава Мальцева


«Но мы знаем, что он скоро выйдет и возглавит наше движение», — провозгласил организатор акции Роберт Исаев. Среди тезисов программы Мальцева, указанных на листовках митингующих, были: 


По словам организаторов, митинг был согласован с мэрией неделю назад
По словам организаторов, митинг был согласован с мэрией неделю назад


«Налогов не будет вообще, наоборот, каждый гражданин будет получать ренту за использование государством национальных богатств»; «Люстрация. Конфискация награбленного коррупционерами. Создание "Внешвозврат Банка"», а также «Немедленное повышение пенсий и пособий, в том числе и по безработице», зарплат бюджетникам до уровня развитых европейских стран (за счет конфискации похищенных у народа национальных богатств). 


Сегодня помимо этого митинга в разное время прошло еще три пикета: против коррупции в правоохранительных органах, против "Платона" и против цирка

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

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