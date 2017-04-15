Дюжина новосибирцев вышли протестовать против цирка в Первомайский сквер









В Первомайском сквере прошел пикет зоозащитников, направленный против использования животных в цирковых представлениях.







Акция началась с опозданием — в 14:00 (объявленное организаторами время проведения пикета) в Первомайском сквере у фонтана кроме обычных прохожих корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружил только двух скучающих сотрудников полиции и журналистов одного из телеканалов.







Фото Стаса Соколова







Когда участники пикета, наконец, выстроились со своими лозунгами, оказалось, что их набралось 12 человек. У некоторых в руках были зелено-черные флаги, прочие держали плакаты. Часть агитационной продукции явно осталась с прошлых акций — например, на большом баннере «За Цирк без животный» был указан адрес группы «ВКонтакте» прошлогодней акции (последняя запись там датирована 16 апреля 2016 года).







Фото Стаса Соколова







Девушка в оранжевом капюшоне с ушками читала в мегафон лозунги по списку: «Дрессировщик, хватит лгать! Зверь не хочет выступать», «Дрессировщик — позор цирка», «Билет купил — животное убил» и т.д. Организаторы акции тем временем давали интервью тележурналистам, рассказывая, что, по их мнению, цирк может прекрасно обходиться и без дрессированных животных — «ведь там есть акробаты и клоуны».







Фото Стаса Соколова







Прохожие почти не реагировали на происходящее. Впрочем, и сами участники акции не особенно старались вступить с ними в какой-то контакт. И только одинокий молодой человек немного застенчиво раздавал маленькие листовки с основными тезисами акции.







Акции протеста зоозащитников проходят в Новосибирске регулярно. Последний по счету такой пикет случился в конце марта, когда защитники животных потребовали у властей ужесточить наказание за плохое обращение с кошками и собаками.

