Аукцион с картиной красноармейца за 700 тысяч посетил комик Евгений Петросян

Комик Евгений Петросян изучил и высоко оценил выставленные на аукцион картины, но на сами торги остаться не смог. На фото: директор аукционного дома GETART Григорий Гапонов (слева) и Евгений Петросян изучают каталог аукциона.



В Художественном музее прошел закрытый аукцион картин новосибирских художников советского времени, которые высоко оценил заглянувший на выставку находившийся в это время в Новосибирске комик Евгений Петросян.







«К нам перед торгами заглянул Петросян, изучил выставленные на продажу картины и очень высоко оценил их. Евгений Ваганович является крутым коллекционером картин художников XIX в. У него в личной коллекции — первые имена. <…> Сам аукцион прошел хорошо. Были проданы две из трех самых дорогих картин — Копаев и Ликман, по 200 тыс. руб. каждая», — рассказал директор аукционного дома GETART Григорий Гапонов.







Григорий Гапонов назвал прошедший аукцион успешным: продано около четверти всех лотов на общую сумму — почти 900 тыс. руб.







По словам Григория, невостребованным остался самый дорогой лот — литография «Трубач» художника Эдуарда Гороховского. Стартовая цена этой работы — 700 тыс. руб. Некоторые работы, заметил Гапонов, отдельные покупатели решили приобрести вне аукциона — непосредственно в аукционном доме.







Работа новосибирского художника Владимира Копаева «Песня» ушла на аукционе по стартовой цене — 200 тыс. руб.





Всего на торгах продано более десятка работ из 40 выставленных на продажу на общую сумму почти 900 тыс. руб. За 55 тыс. руб. продали также темно-синий сапфир весом 2,6 карат — деньги пошли в благотворительный фонд.







Вторая дорогая работа — «Праздник в колхозе» Григория Ликмана (в центре) также была продана за 200 тыс. руб.





6 апреля НГС.НОВОСТИ рассказали о том, как аукционный дом GETART подготовил к продаже картины, организовав из них выставку, открытую для посетителей Художественного музея до конца мая.