Новосибирские дальнобойщики вышли на очередной пикет против «Платона»

Организаторы согласовали с властями акцию в формате пикета

Дальнобойщики на пл. Ленина собрались на тихий пикет против системы «Платон», которая берет плату с владельцев большегрузов за проезд по федеральным трассам.





По данным НГС.НОВОСТИ, к 13:00 на пл. Ленина собралось около 300 протестующих. Эту цифру подтвердили организаторы пикета. Участники развернули вдоль памятника Ленину растяжку в виде фуры, на кузове которой было написано: «"Платон" не вывезем». Также участники держали в руках плакаты «"Платон" — паразит на теле народа!», «"Платон" — воровство в пользу Ротенберга» и др.







Большая часть пришедших на митинг — дальнобойщики возрастом 35-60 лет







По словам дальнобойщиков, вместе со сборами «Платона» они вынуждены платить еще два налога: транспортный и топливный, которые должны, по их мнению, покрывать затраты на ремонт разрушенных фурами трасс. Из-за новой системы страдают не только автотранспортные компании, но и люди — из-за этих тарифов растут цены на продукты. Кроме того, из-за забастовок по всей стране жители нескольких регионов начали ощущать нехватку продуктов в магазинах.







Водители фур посчитали, что платить сразу три налога они не могут







«Мы считаем, что третий налог на перевозчиков — это уже чересчур. Мы готовы платить налоги, работать легально, но мы не готовы сдаваться в рабство. У нас получается, что денег от нашей работы нашим семьям не остается. Транспортный налог обещали отменить после введения "Платона". За 1,5 года [с введения системы] его не только не отменили, но еще и пытаются поднять "Платон" на сумму 1,95 руб. [за км] сейчас и до 3 с копейками дальше», — посетовала организатор акции протеста Наталья Гусейнова, руководитель ассоциации перевозчиков и собственников спецтехники «Автомикс».







Претензии перевозчиков были направлены в частности в сторону Игоря Ротенберга — одного из владельцев оператора «Платона» ООО «РТИТС»







По словам Натальи Гусейновой, несмотря на миллиардные сборы с перевозчиков, дороги остаются в плачевном состоянии. После этого остается непонятным, куда идут эти сборы. Дополнительные убытки транспортные компании несут и благодаря месячному запрету мэра Анатолия Локтя на проезд большегрузных авто по городским дорогам.







В листовках, которые раздают участникам пикета, сообщается, что 34 региона России ощутили нехватку продуктов питания из-за забастовок





Напомним, система взимания платы «Платон» начала работать с осени 2015 года — с грузовых автомобилей массой выше 12 тонн за каждый километр пути стали собирать определенную плату. С тех пор регулярно по стране дальнобойщики проводят акции протеста против этой системы. В Новосибирске во время одной из последних акций нескольких дальнобойщиков забрали в полицию.