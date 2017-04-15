Протестующие против роста тарифов ЖКХ обвинили прокуратуру в «крышевании»

На пикет собралось около 30–40 участников с плакатами и растяжками

15 апреля на пл. Ленина в Новосибирске прошел пикет с призывом к генпрокурору России Юрию Чайке «обратить внимание на коррупцию в местной прокуратуре».





Пикет начался в 12:00. 40-минутный пикет согласовали с властями, за акцией протеста наблюдали полицейские. Организаторы заявили 50 участников, но, по наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, на тихий пикет перед памятником Ленину собралось чуть меньше — около 30–40 человек, в частности, пришли представители из Колывани, Бердска, Искитима и других районов области. Они вышли с плакатами и растяжками «Хватит воровать деньги народа», «Нет платежам за некачественную воду» и другими, обвиняющими работников прокуратуры и полиции НСО.







На пикете организовали сбор подписей, чтобы направить свои требования в администрацию президента РФ





«Основная претензия у нас — по массовому нарушению прав жителей, прав льготников, прав детей-сирот прокуратурой Новосибирской области. Такие массовые нарушения стали возможны из-за ее бездействия. 14 марта президент РФ заявил о том, что прокуратура Новосибирской области должна разобраться с вопросами нарушений в ЖКХ. Прошло больше месяца, и мы видим, что ситуация никак не изменилась», — заявил на пикете активист и организатор пикета Владимир Кириллов.







Негодование участников пикета, по их словам, связано с бездействием правоохранительных органов в ситуациях вокруг детей-сирот, незаконной вырубки лесов, некачественной питьевой воды и пр. «Большинство из присутствующих, которые фактически пострадавшие, задаются вопросом: а это просто бездействие или, может быть, крышевание?» — рассказал один из участников пикета.







По словам собравшихся, большинство из них пострадали от бездействия правоохранительных органов







Напомним, последний митинг против повышения тарифов ЖКХ прошел в прошлую субботу, 8 апреля. Тогда на акции протеста собралось около 1 тыс. человек.

