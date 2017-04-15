Протестующие против роста тарифов ЖКХ обвинили прокуратуру в «крышевании»

На пикет собралось около 30–40 участников с плакатами и растяжками 
На пикет собралось около 30–40 участников с плакатами и растяжками 

15 апреля на пл. Ленина в Новосибирске прошел пикет с призывом к генпрокурору России Юрию Чайке «обратить внимание на коррупцию в местной прокуратуре».


Пикет начался в 12:00. 40-минутный пикет согласовали с властями, за акцией протеста наблюдали полицейские. Организаторы заявили 50 участников, но, по наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, на тихий пикет перед памятником Ленину собралось чуть меньше — около 30–40 человек, в частности, пришли представители из Колывани, Бердска, Искитима и других районов области. Они вышли с плакатами и растяжками «Хватит воровать деньги народа», «Нет платежам за некачественную воду» и другими, обвиняющими работников прокуратуры и полиции НСО.


На пикете организовали сбор подписей, чтобы направить свои требования в администрацию президента РФ
На пикете организовали сбор подписей, чтобы направить свои требования в администрацию президента РФ


«Основная претензия у нас — по массовому нарушению прав жителей, прав льготников, прав детей-сирот прокуратурой Новосибирской области. Такие массовые нарушения стали возможны из-за ее бездействия. 14 марта президент РФ заявил о том, что прокуратура Новосибирской области должна разобраться с вопросами нарушений в ЖКХ. Прошло больше месяца, и мы видим, что ситуация никак не изменилась», — заявил на пикете активист и организатор пикета Владимир Кириллов.


Негодование участников пикета, по их словам, связано с бездействием правоохранительных органов в ситуациях вокруг детей-сирот, незаконной вырубки лесов, некачественной питьевой воды и пр. «Большинство из присутствующих, которые фактически пострадавшие, задаются вопросом: а это просто бездействие или, может быть, крышевание?» — рассказал один из участников пикета.


По словам собравшихся, большинство из них пострадали от бездействия правоохранительных органов
По словам собравшихся, большинство из них пострадали от бездействия правоохранительных органов


Напомним, последний митинг против повышения тарифов ЖКХ прошел в прошлую субботу, 8 апреля. Тогда на акции протеста собралось около 1 тыс. человек.

Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова

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