Предъявили обвинение бывшему милиционеру — предполагаемому сексуальному маньяку

Кадр из сюжета «РЕН ТВ» об обыске у обвиняемого



Следственный комитет предъявил окончательное обвинение в совершении 19 жестоких убийств женщин 52-летнему бывшему милиционеру.







«По данным следствия, с осени 1998 года по июль 2005 года обвиняемый на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами и предлагал провести вместе время. При получении согласия женщин злоумышленник на личной автомашине приезжал с ними на безлюдные участки местности города и прилегающей к нему территории, где совершал убийства потерпевших. <…> Непосредственно после причинения потерпевшим смерти [обвиняемый] расчленял их тела, а останки каждой из жертв оставлял в разных местах территории областного центра и его окрестностей», — сообщили в Следственном комитете и уточнили возраст убитых женщин — от 18 до 31 года.







Несколько лет следователи отрабатывали различные версии о личности серийного убийцы, в ходе чего было проверено более 5 тыс. мужчин, допрошено свыше 8 тыс. свидетелей и проведено более 3 тыс. экспертиз. В 2016 году в результате очередного молекулярно-генетического исследования было обнаружено совпадение генотипа с биологическим образцом мужчины, который в 2006 году уже проверялся на причастность к убийствам, но был отпущен. 23 апреля 2016 года подозреваемый был задержан. Им оказался 51-летний Евгений Чуплинский, ранее работавший в правоохранительных органах.







В начале января 2017 года НГС.НОВОСТИ рассказали о проведенной в Москве психиатрической экспертизе, которая признала Чуплинского вменяемым.







14 апреля 2017 года предполагаемому сексуальному маньяку предъявили окончательное обвинение. Объем уголовного дела составил более 60 томов. Однако вину в совершении убийств Чуплинский не признал. «В то же время ранее он давал признательные показания о совершении всех инкриминированных ему преступлений», — уточнили в Следственном комитете. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.







Большой материал о деле самого страшного серийного убийцы Новосибирска НГС.НОВОСТИ опубликовали 12 мая 2016 года. Корреспонденту НГС.НОВОСТИ удалось поговорить с несколькими знакомыми и супругой обвиняемого, который оказался вполне уважаемым человеком.