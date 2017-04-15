Предъявили обвинение бывшему милиционеру — предполагаемому сексуальному маньяку

Кадр из сюжета «РЕН ТВ» об обыске у обвиняемого
Кадр из сюжета «РЕН ТВ» об обыске у обвиняемого

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение в совершении 19 жестоких убийств женщин 52-летнему бывшему милиционеру. 


«По данным следствия, с осени 1998 года по июль 2005 года обвиняемый на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами и предлагал провести вместе время. При получении согласия женщин злоумышленник на личной автомашине приезжал с ними на безлюдные участки местности города и прилегающей к нему территории, где совершал убийства потерпевших. <…> Непосредственно после причинения потерпевшим смерти [обвиняемый] расчленял их тела, а останки каждой из жертв оставлял в разных местах территории областного центра и его окрестностей», — сообщили в Следственном комитете и уточнили возраст убитых женщин — от 18 до 31 года.


Несколько лет следователи отрабатывали различные версии о личности серийного убийцы, в ходе чего было проверено более 5 тыс. мужчин, допрошено свыше 8 тыс. свидетелей и проведено более 3 тыс. экспертиз. В 2016 году в результате очередного молекулярно-генетического исследования было обнаружено совпадение генотипа с биологическим образцом мужчины, который в 2006 году уже проверялся на причастность к убийствам, но был отпущен. 23 апреля 2016 года подозреваемый был задержан. Им оказался 51-летний Евгений Чуплинский, ранее работавший в правоохранительных органах.


В начале января 2017 года НГС.НОВОСТИ рассказали о проведенной в Москве психиатрической экспертизе, которая признала Чуплинского вменяемым. 


14 апреля 2017 года предполагаемому сексуальному маньяку предъявили окончательное обвинение. Объем уголовного дела составил более 60 томов. Однако вину в совершении убийств Чуплинский не признал. «В то же время ранее он давал признательные показания о совершении всех инкриминированных ему преступлений», — уточнили в Следственном комитете. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы. 


Большой материал о деле самого страшного серийного убийцы Новосибирска НГС.НОВОСТИ опубликовали 12 мая 2016 года. Корреспонденту НГС.НОВОСТИ удалось поговорить с несколькими знакомыми и супругой обвиняемого, который оказался вполне уважаемым человеком.

Илья Калинин 
Скриншот с youtube.com

Прочтений: 6606
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено