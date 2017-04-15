Пешеход на ул. Кирова отлетел на 18 метров после удара «Тойоты»

Пешехода, переходившего дорогу на красный свет, отбросило после столкновения с автомобилем на 18 м
Пешехода, переходившего дорогу на красный свет, отбросило после столкновения с автомобилем на 18 м

Пешехода, переходившего ул. Кирова на красный свет, откинуло на несколько метров после удара «Тойоты».


«Это случилось вчера в районе 22:30 на перекрестке ул. Кирова и Никитина. Toyota Exiv двигалась по Кирова со стороны ул. Гурьевская в сторону ул. Автогенная. Водитель сообщил, что на перекресток с ул. Никитина он выехал на зеленый сигнал светофора. В этот момент дорогу на красный сигнал светофора начал переходить мужчина, предположительно, в нетрезвом состоянии», — описали случившееся представители мобильного приложения «Автоспас».


Удар был очень сильным — мужчину отбросило метров на 15–18 вперед. У автомобиля оказалось пробито лобовое стекло и повреждена передняя правая часть. Пострадавшего пешехода увезла в больницу «скорая помощь». Очевидцы рассказали в соцсетях, что нетрезвых пешеходов было двое, но второму лишь досталось от собравшихся на месте аварии, когда он начал себя буйно вести.


Еще одно столкновение на ул. Кирова в районе дома № 113 произошло вчера в 23:45. Пешеход 1975 года рождения переходил дорогу в неположенном для перехода месте и был сбит Daewoo Nexia, которой управлял 49-летний водитель. Сбитого госпитализировали в больницу с травмой головы и переломами, сообщили в областной полиции. 


А 16 марта НГС.НОВОСТИ рассказали о том, как на Северо-Чемском жилмассиве «Тойота Лэнд Крузер Прадо» сначала сбила мужчину, а затем наехала на припаркованную иномарку.

Илья Калинин
Фото предоставлено мобильным приложением «Автоспас» 

Прочтений: 10040
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (59)59
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено