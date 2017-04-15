Пешеход на ул. Кирова отлетел на 18 метров после удара «Тойоты»

Пешехода, переходившего дорогу на красный свет, отбросило после столкновения с автомобилем на 18 м

Пешехода, переходившего ул. Кирова на красный свет, откинуло на несколько метров после удара «Тойоты».







«Это случилось вчера в районе 22:30 на перекрестке ул. Кирова и Никитина. Toyota Exiv двигалась по Кирова со стороны ул. Гурьевская в сторону ул. Автогенная. Водитель сообщил, что на перекресток с ул. Никитина он выехал на зеленый сигнал светофора. В этот момент дорогу на красный сигнал светофора начал переходить мужчина, предположительно, в нетрезвом состоянии», — описали случившееся представители мобильного приложения «Автоспас».







Удар был очень сильным — мужчину отбросило метров на 15–18 вперед. У автомобиля оказалось пробито лобовое стекло и повреждена передняя правая часть. Пострадавшего пешехода увезла в больницу «скорая помощь». Очевидцы рассказали в соцсетях, что нетрезвых пешеходов было двое, но второму лишь досталось от собравшихся на месте аварии, когда он начал себя буйно вести.







Еще одно столкновение на ул. Кирова в районе дома № 113 произошло вчера в 23:45. Пешеход 1975 года рождения переходил дорогу в неположенном для перехода месте и был сбит Daewoo Nexia, которой управлял 49-летний водитель. Сбитого госпитализировали в больницу с травмой головы и переломами, сообщили в областной полиции.





А 16 марта НГС.НОВОСТИ рассказали о том, как на Северо-Чемском жилмассиве «Тойота Лэнд Крузер Прадо» сначала сбила мужчину, а затем наехала на припаркованную иномарку.