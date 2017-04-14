Надежда Болтенко задекларировала четыре квартиры и зарплату 6 миллионов за год

Доход Надежды Болтенко снизился за год
Доход Надежды Болтенко снизился за год

Новосибирские члены Совета Федерации Федерального собрания РФ Надежда Болтенко и Владимир Лаптев отчитались о доходах за 2016 год.


Как следует из официальных документов, которые появились сегодня в открытом доступе, Надежда Болтенко за год заработала 6,27 млн руб. В ее собственности находятся четыре квартиры площадью 47,2 кв. м, 52,9 кв. м, 63,8 кв. м и 53 кв. м., еще четыре квартиры принадлежат супругу. Также Надежде Болтенко принадлежат два земельных участка — садовый площадью 1 тыс. кв. м и огород площадью 5372 кв. м. В собственности супруга — машина «Тойота Лэнд Крузер», также у семьи есть машино-место в гараже. 


В прошлом году сенатор задекларировала доход в размере 6,77 млн руб.


Владимир Лаптев задекларировал доход за год — чуть выше 4 млн. В собственности есть жилой дом площадью 16,8 кв. м, еще один дом площадью 368 кв. м принадлежит Лаптеву наполовину, также есть квартира площадью 61 кв. м и гараж. При этом машина, судя по декларации, отсутствует. 


Для сравнения: доход председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2016 году составил более 22,8 млн. 

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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