В Новосибирске зазеленели первые листья

Первые листья
Первые листья

Аномальное тепло, воцарившееся в Новосибирске в последнюю неделю, привело к тому, что стали появляться первые листья.


Сегодня корреспондент НГС.НОВОСТИ заметила их на кустарнике в центре города — на пересечении ул. Ленина и Комсомольского проспекта.


Куст зазеленел
Куст зазеленел


Как ранее сообщал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, массово зеленеющих деревьев можно ждать в третьей декаде апреля. 


На предстоящих выходных теплая погода сохранится. В воскресенье, 16 марта, столбик термометра может подняться до отметки +18 градусов.

Анна Наумцева
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