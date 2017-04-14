В Новосибирске зазеленели первые листья

Первые листья

Аномальное тепло, воцарившееся в Новосибирске в последнюю неделю, привело к тому, что стали появляться первые листья.





Сегодня корреспондент НГС.НОВОСТИ заметила их на кустарнике в центре города — на пересечении ул. Ленина и Комсомольского проспекта.





Куст зазеленел





Как ранее сообщал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, массово зеленеющих деревьев можно ждать в третьей декаде апреля.





На предстоящих выходных теплая погода сохранится. В воскресенье, 16 марта, столбик термометра может подняться до отметки +18 градусов.