Новосибирцев удивил одинокий «Рено Логан», лежащий вверх колесами посреди улицы

Перевернутая машина 
Перевернутая машина 

Сегодня вечером новосибирцы заметили и сфотографировали автомобиль «Рено Логан», перевернутый посреди улицы в Калининском районе.


Хозяев рядом не было, а машина стояла на сигнализации.


«Фото сделано после шести вечера на Богдана Хмельницкого у Сбербанка. Следов ДТП рядом не было. Машина стояла на сигнализации», — прокомментировали НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидцы. 


Машина лежала не на магистрали, а на узкой улице. Один очевидец предположил, что «Рено» мог заехать на сугроб и не смог с него спуститься. 


Гораздо более удачно сложились взаимоотношения с сугробом у водителя джипа. Он сумел припарковаться на куче снега в центре Новосибирска, за оперным театром. НГС.НОВОСТИ писали про этот случай в январе.  

Анна Наумцева
Фото Екатерины Майер

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