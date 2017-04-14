Новосибирцев удивил одинокий «Рено Логан», лежащий вверх колесами посреди улицы

Перевернутая машина

Сегодня вечером новосибирцы заметили и сфотографировали автомобиль «Рено Логан», перевернутый посреди улицы в Калининском районе.







Хозяев рядом не было, а машина стояла на сигнализации.





«Фото сделано после шести вечера на Богдана Хмельницкого у Сбербанка. Следов ДТП рядом не было. Машина стояла на сигнализации», — прокомментировали НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидцы.





Машина лежала не на магистрали, а на узкой улице. Один очевидец предположил, что «Рено» мог заехать на сугроб и не смог с него спуститься.







Гораздо более удачно сложились взаимоотношения с сугробом у водителя джипа. Он сумел припарковаться на куче снега в центре Новосибирска, за оперным театром. НГС.НОВОСТИ писали про этот случай в январе.