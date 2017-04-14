Хоккейная «Сибирь» предложила болельщикам попить чай с генеральным менеджером за полмиллиона





Приз для щедрых болельщиков — чаепитие с генеральным менеджером

В Сети начался сбор средств на строительство фирменного магазина новосибирского ХК «Сибирь» — самым щедрым болельщикам обещают чаепитие с генеральным менеджером.





По информации сайта planeta.ru, магазин будет располагаться под южной трибуной ледового дворца спорта «Сибирь». Особенностью дизайна интерьера будет стиль лофт, который подчеркнет «винтажность» самой арены. «В официальном магазине вы сможете найти всю существующую атрибутику клуба, включая мужскую и женскую одежду, одежду для самых маленьких болельщиков, различные сувениры и гаджеты. Сейчас в помещении будущего магазина ведутся ремонтные работы. Открытие планируется к первой домашней игре сезона 2017/2018 годов», — говорится на сайте.







Вид магазина и описание проекта





Болельщикам предлагают пожертвовать любую сумму, но готовы поощрять крупные взносы. Так, за 500 руб. можно получить брелок, за 1000 руб. — клубную кружку, за 10 тыс. руб. — мастер-класс с игроком, за 500 тыс. руб. — свитер с автографом игрока, чаепитие с генеральным менеджером команды Кириллом Фастовским, участие в символическом вбрасывании, фото на стене магазина и памятный знак участника акции.







Уже удалось собрать почти 55 тыс. руб. из 3 млн, на которые рассчитывают организаторы проекта. До завершения сборов осталось 79 дней.

