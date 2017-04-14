Новосибирцы встали в очередь к пункту медицинского освидетельствования в центре города

Очередь в Первомайском сквере

Новосибирцы пришли в Первомайский сквер, чтобы пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил очередь у передвижного пункта медицинского освидетельствования у фонтана в Первомайском сквере. Там стояли полтора десятка человек.







«Экспресс-тестирование полностью бесплатно и занимает около 15 минут, после этой процедуры пациенту сообщают результат теста. Основная цель тестирования — повышение уровня информированности населения о ВИЧ-инфекции, а также сокращение позднего выявления заболевания», — сообщает сайт минздрава НСО.







Сегодня мобильный пункт работал в центре города, а 20 апреля будет на территории Городской клинической больницы № 19 (ул. Шукшина, 7/1) с 15:00 до 19:00.







Центр города в теплое время года часто становится местом массовых акций, связанных со здоровьем. Например, 13 апреля новосибирцы встали в очередь у памятника Ленину, чтобы сдать кровь в передвижном пункте.