ГИБДД разыскала водителя «Лексуса», гонявшего пешеходов по аллее набережной

«Лексус» ездил по аллее на набережной 12 апреля около 16:30
«Лексус» ездил по аллее на набережной 12 апреля около 16:30

Инспекторы новосибирской ГИБДД разыскали водителя зеленого «Лексуса», едва не задавившего пешеходов на Михайловской набережной, и оштрафовали его.


Видео с внедорожником, решившим прокатиться по набережной, появилось на сайте НГС.НОВОСТИ 13 апреля.


«Сотрудниками областного управления ГИБДД была проведена проверка, в ходе которой водитель внедорожника был установлен. Им оказался 40-летний житель Новосибирска, который был приглашен для выяснения всех обстоятельств в полк ДПС», — сообщили 14 апреля в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.



Владелец иномарки согласился, что нарушил п. 9.9 правил дорожного движения. После этого в отношении мужчины вынесли постановление об административном правонарушении за езду по пешеходным дорожкам и тротуарам (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ). Теперь мужчине предстоит заплатить штраф в 2 тыс. руб.


В ГИБДД добавили, что владельца «Лексуса» уже несколько раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В 2013 году мужчину лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тыс. руб. за езду в нетрезвом виде, в том же году новосибирца штрафовали за тонировку на передних боковых стеклах. А уже в этом году мужчина получил штраф за превышение скорости.


Новосибирские водители часто поражают горожан своим поведением: каждый день на почту редакции НГС news@ngs.ru приходят фотографии машин, припаркованных в самых неожиданных местах. Редакция публикует такие фото в материалах рубрики «Я паркуюсь как чудак».

Ксения Евдокимова
Видео читателя

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