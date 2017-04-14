Новосибирской области дали больше миллиарда на новые школы и детсады

Детский сад в «Новомарусино» открылся 23 декабря 2016 года

Федеральный бюджет направит в Новосибирскую область в общей сложности около 1,06 млрд руб. для строительства трех детских садов и трех школ до 2018 года.





Заявка 2017 года на федеральное софинансирование по строительству школ в Первомайском районе и городе Обь одобрена, отметили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Федеральный бюджет выделит 530 млн руб., регион добавит еще 285,4 млн руб. Строительство должно начаться в этом году и закончиться в 2018 году в рамках федеральной программы «Жилище».





В общей сложности по этой программе область получит 1 млрд 59 млн руб. на три школы и три детских сада.







Часть объектов уже сдана, часть строится, а часть только запланирована, уточнили в пресс-службе правительства. Например, достроены детсады в «Дивногорском» и «Новомарусино». Федеральный бюджет выделил на них 146,9 млн руб., а региональный бюджет — 39,6 млн.







В 2017 году власти планируют сдать школу в Березовом и детский сад в Ложке. Федеральная субсидия на них составила 382,9 млн руб., из областного бюджета — 110,2 млн руб.







Сегодня НГС.НОВОСТИ сообщали о договоренности по строительству еще одной школы. Компания «Сибакадемстрой», которая застраивает микрорайон «Европейский Берег» до конца года должна подготовить и презентовать проектную, рабочую и сметную документацию по строительству школы на ул. Большевистская.