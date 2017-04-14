Дело подозреваемого в серийных убийствах женщин выросло до 60 томов

Объем уголовного дела составляет более 60 томов
Объем уголовного дела составляет более 60 томов

Следователи предъявили окончательное обвинение 52-летнему новосибирцу, которого подозревают в серийном убийстве женщин легкого поведения.


Объем уголовного дела составляет более 60 томов. В них идет речь о 19 эпизодах.


«Вину в совершении убийств мужчина не признал, хотя раньше давал показания о совершении всех преступлений, в которых его обвиняют», —  рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по НСО.


СК проверил причастность обвиняемого к каждому убийству. Следователи провели 12 обысков в местах, где мужчина жил и находился, допросили 200 свидетелей, 21 раз проверили показания обвиняемого на месте, провели ряд особо сложных экспертиз, передали в пресс-службе правоохранительного ведомства.


Как ранее рассказывали НГС.НОВОСТИ, мужчина пользовался услугами проституток, убивал их, а чтобы скрыть следы преступления — расчленял и прятал в разных районах Новосибирска. И делал он это почти 10 лет — с 1998-го по 2006 год.


Его задержали в апреле прошлого года на основании улик, полученных в результате геномной экспертизы.


«[За время расследования были] получены образцы для исследования более 5 тыс. мужчин, допрошены более 3 тыс. свидетелей, по полученным образцам назначено свыше 300 молекулярно-генетических экспертиз


<…> На базе экспертно-криминалистического отдела и ДНК-лаборатории следственного управления с использованием современного оборудования проведены дополнительные исследования всех вещественных доказательств, в ходе которых был получен генотип предполагаемого убийцы <…> Все это дало свои плоды, и при сравнении с генотипами полученных 5 тыс. образцов мужчин установлено совпадение образца обвиняемого с генотипами, обнаруженными на вещественных доказательствах», — сообщили тогда в СК.


Психическое состояние мужчины проверяли в Центре социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского в Москве. Она показала, что он вполне вменяем


В ближайшее время обвиняемый и его защитник начнут знакомиться с материалами уголовного дела. Затем его направят прокурору, а после — в суд. Мужчина обвиняется в «убийстве двух и более человек» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему грозит пожизненный срок, ранее сообщали в СК.

Ольга Власова
Фото Максима Богодвида (РИА Новости)

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