В Новосибирске выбрали самую красивую футбольную болельщицу

Анна Дементьева



Модель Анна Дементьева победила в конкурсе «Мисс ФК "Сибирь"» и поедет представлять новосибирский клуб на всероссийский финал конкурса футбольных болельщиц в Москву.





Поиски красивых болельщиц для конкурса футбольный клуб начал в конце января. Поучаствовать в кастинге могли фанатки «Сибири» возрастом от 18 до 35 лет. В финал вышли 5 болельщиц, которых выбрали с помощью голосования в соцсети «ВКонтакте».





Фанаты клуба выбрали: футбольного арбитра Анастасию Устьянцеву, модель Анну Дементьеву, персонального тренера Анастасию Остапенко, студенток Валерию Шлыкову и Алену Рахманову. Однако Алена Рахманова сняла свою кандидатуру в конкурсе, и вместо нее 5-й участницей финала стала администратор в агентстве недвижимости Ксения Курносова.







Участницы финала конкурса





Победительницу конкурса определили сегодня, 14 апреля, на стадионе «Спартак». В жюри конкурса входили заместители директора клуба Игорь Погребков и Татьяна Гордеева, тренер Евгений Обгольц, спортивный комментатор Михаил Дорошенко, футболисты «Сибири» Томаш Выходил и Евгений Чеботару.







Жюри оценивает фотографии девушек





В финале конкурса было 5 этапов: фотоконкурс, презентация, набивание мяча, знание состава клуба «Сибирь» и позиций футболистов, а также умение пробивать пенальти.







Ксения Курносова набивает мяч





На самопрезентации Анастасия Устьянцева рассказала, что ходила на матчи «Сибири» и «Сибири-2», когда они играли в Новокузнецке. Потом девушка стала целенаправленно приезжать в Новосибирск на футбольные игры. Анастасия — профессиональный футбольный арбитр и хендлер (человек, показывающий собак на выставках. — К.Е.). После рассказа о себе девушка показала несколько трюков с собакой по кличке Бантик.





Анастасия Устьянцева и Бантик показывают номер с мячом







Анна Дементьева сообщила, что в первый раз на матч ФК «Сибирь» она попала в 2010 году, когда новосибирская команда встречалась с клубом «ПСВ Эйндховен» из Нидерландов. Девушка пожелала удачи футболистам в предстоящих играх и сказала, что верит в них.







«Кто-то умеет танцевать, кто-то петь, а я люблю и умею готовить», — сказала Анна. После этого она показала видео процесса создания торта с надписью «Мисс ФК "Сибирь"». Торт девушка вручила членам жюри.







Анна Дементьева вручает торт футболисту Евгению Чеботару







Остальные участницы тоже старались поразить жюри своими талантами: Ксения Курносова прочитала стихотворение о футболе и клубе «Сибирь», Анастасия Остапенко исполнила зажигательный танец, а Валерия Шлыкова спела под гитару песню «Numb» группы Linkin Park.







Танец Анастасии Остапенко







Валерия Шлыкова исполняет песню «Numb» группы Linkin Park







Одним из самых веселых получился конкурс пенальти: девушки старались забить 11-метровый вратарю клуба Максиму Киселеву. По одному голу удалось забить Анастасии Устьянцевой, Анастасии Остапенко и Ксении Курносовой.







Анне Дементьевой не удалось забить 11-метровый в ворота Максима Киселева







Ксения Курносова исполняет пенальти







После подсчета баллов за все конкурсные этапы члены жюри выбрали победительницу. Ей стала Анна Дементьева — девушка получила в подарок корону, цветы, подарки от клуба и футбольный мяч с автографами футболистов. Приз зрительских симпатий достался Анастасии Устьянцевой, победившей в интернет-голосовании. Девушка так же получила корону, подарки и мяч с автографами.





Участницы конкурса «Мисс ФК "Сибирь"»







Теперь победительнице конкурса «Мисс ФК "Сибирь"» Анне Дементьевой предстоит участие в конкурсе «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ», который пройдет в Москве 22–23 мая. Там девушка будет соперничать с 19 победительницами конкурсов, проведенных остальными клубами ФНЛ. Призовой фонд финала конкурса включает недельную поездку на двоих на Кипр, фотосессию для публикации в глянцевом журнале и много других призов.







«Когда я увидела, что проходит конкурс "Мисс ФК «Сибирь»", я не раздумывая подала заявку, потому что мне нравятся конкурсы — я занимаюсь моделингом — и люблю футбол с детства, так как росла с мальчишками. Я уверена в себе, всегда стремлюсь к лучшему. Первый этап, голосование в соцсетях, был сложный, конкуренция большая, мы соперничали с Анастасией Устьянцевой, отрыв был небольшой, и буквально за 30 минут до конца Настя вырвала победу. Я рада, что она получила приз зрительских симпатий. Все девочки достойны победы, все красивые, все молодцы», — поделилась впечатлениями после победы Анна.







Анна Дементьева





Девушка рассказала, что самым сложным для нее стал конкурс на знание состава команды. «Если честно, я растерялась и забыла весь состав команды. А нагонять мяч для меня было не сложно, потому что футбол люблю с детства», — отметила победительница.







Новосибирские девушки часто участвуют в различных конкурсах красоты. Недавно 4 сибирячки попали в число 10 финалисток конкурса «Мисс Шерегеш 2017», а 2 конкурсантки претендуют на звание самой красивой девушки для обложки журнала MAXIM.

