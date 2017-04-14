В Новосибирске выбрали самую красивую футбольную болельщицу

Анна Дементьева
Анна Дементьева

Модель Анна Дементьева победила в конкурсе «Мисс ФК "Сибирь"» и поедет представлять новосибирский клуб на всероссийский финал конкурса футбольных болельщиц в Москву.


Поиски красивых болельщиц для конкурса футбольный клуб начал в конце января. Поучаствовать в кастинге могли фанатки «Сибири» возрастом от 18 до 35 лет. В финал вышли 5 болельщиц, которых выбрали с помощью голосования в соцсети «ВКонтакте».


Фанаты клуба выбрали: футбольного арбитра Анастасию Устьянцеву, модель Анну Дементьеву, персонального тренера Анастасию Остапенко, студенток Валерию Шлыкову и Алену Рахманову. Однако Алена Рахманова сняла свою кандидатуру в конкурсе, и вместо нее 5-й участницей финала стала администратор в агентстве недвижимости Ксения Курносова.


Участницы финала конкурса
Участницы финала конкурса


Победительницу конкурса определили сегодня, 14 апреля, на стадионе «Спартак». В жюри конкурса входили заместители директора клуба Игорь Погребков и Татьяна Гордеева, тренер Евгений Обгольц, спортивный комментатор Михаил Дорошенко, футболисты «Сибири» Томаш Выходил и Евгений Чеботару.


Жюри оценивает фотографии девушек
Жюри оценивает фотографии девушек


В финале конкурса было 5 этапов: фотоконкурс, презентация, набивание мяча, знание состава клуба «Сибирь» и позиций футболистов, а также умение пробивать пенальти.


Ксения Курносова набивает мяч
Ксения Курносова набивает мяч


На самопрезентации Анастасия Устьянцева рассказала, что ходила на матчи «Сибири» и «Сибири-2», когда они играли в Новокузнецке. Потом девушка стала целенаправленно приезжать в Новосибирск на футбольные игры. Анастасия — профессиональный футбольный арбитр и хендлер (человек, показывающий собак на выставках. — К.Е.). После рассказа о себе девушка показала несколько трюков с собакой по кличке Бантик.


Анастасия Устьянцева и Бантик показывают номер с мячом
Анастасия Устьянцева и Бантик показывают номер с мячом


Анна Дементьева сообщила, что в первый раз на матч ФК «Сибирь» она попала в 2010 году, когда новосибирская команда встречалась с клубом «ПСВ Эйндховен» из Нидерландов. Девушка пожелала удачи футболистам в предстоящих играх и сказала, что верит в них.


«Кто-то умеет танцевать, кто-то петь, а я люблю и умею готовить», — сказала Анна. После этого она показала видео процесса создания торта с надписью «Мисс ФК "Сибирь"». Торт девушка вручила членам жюри.


Анна Дементьева вручает торт футболисту Евгению Чеботару
Анна Дементьева вручает торт футболисту Евгению Чеботару


Остальные участницы тоже старались поразить жюри своими талантами: Ксения Курносова прочитала стихотворение о футболе и клубе «Сибирь», Анастасия Остапенко исполнила зажигательный танец, а Валерия Шлыкова спела под гитару песню «Numb» группы Linkin Park.


Танец Анастасии Остапенко
Танец Анастасии Остапенко


Валерия Шлыкова исполняет песню «Numb» группы Linkin Park
Валерия Шлыкова исполняет песню «Numb» группы Linkin Park


Одним из самых веселых получился конкурс пенальти: девушки старались забить 11-метровый вратарю клуба Максиму Киселеву. По одному голу удалось забить Анастасии Устьянцевой, Анастасии Остапенко и Ксении Курносовой.


Анне Дементьевой не удалось забить 11-метровый в ворота Максима Киселева
Анне Дементьевой не удалось забить 11-метровый в ворота Максима Киселева


Ксения Курносова исполняет пенальти
Ксения Курносова исполняет пенальти


После подсчета баллов за все конкурсные этапы члены жюри выбрали победительницу. Ей стала Анна Дементьева — девушка получила в подарок корону, цветы, подарки от клуба и футбольный мяч с автографами футболистов. Приз зрительских симпатий достался Анастасии Устьянцевой, победившей в интернет-голосовании. Девушка так же получила корону, подарки и мяч с автографами.


Участницы конкурса «Мисс ФК "Сибирь"»
Участницы конкурса «Мисс ФК "Сибирь"»


Теперь победительнице конкурса «Мисс ФК "Сибирь"» Анне Дементьевой предстоит участие в конкурсе «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ», который пройдет в Москве 22–23 мая. Там девушка будет соперничать с 19 победительницами конкурсов, проведенных остальными клубами ФНЛ. Призовой фонд финала конкурса включает недельную поездку на двоих на Кипр, фотосессию для публикации в глянцевом журнале и много других призов.


«Когда я увидела, что проходит конкурс "Мисс ФК «Сибирь»", я не раздумывая подала заявку, потому что мне нравятся конкурсы — я занимаюсь моделингом — и люблю футбол с детства, так как росла с мальчишками. Я уверена в себе, всегда стремлюсь к лучшему. Первый этап, голосование в соцсетях, был сложный, конкуренция большая, мы соперничали с Анастасией Устьянцевой, отрыв был небольшой, и буквально за 30 минут до конца Настя вырвала победу. Я рада, что она получила приз зрительских симпатий. Все девочки достойны победы, все красивые, все молодцы», — поделилась впечатлениями после победы Анна.


Анна Дементьева
Анна Дементьева


Девушка рассказала, что самым сложным для нее стал конкурс на знание состава команды. «Если честно, я растерялась и забыла весь состав команды. А нагонять мяч для меня было не сложно, потому что футбол люблю с детства», — отметила победительница.


Новосибирские девушки часто участвуют в различных конкурсах красоты. Недавно 4 сибирячки попали в число 10 финалисток конкурса «Мисс Шерегеш 2017», а 2 конкурсантки претендуют на звание самой красивой девушки для обложки журнала MAXIM.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова (1, 3–11), предоставлено пресс-службой ФК «Сибирь» (2, 12)

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