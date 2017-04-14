«Тотальный диктант» написали почти 2,5 тысячи иностранцев

Иностранцы пишут специально составленный тест
Иностранцы пишут специально составленный тест

Новосибирские филологи подсчитали количество иностранцев, принявших участие в акции «Тотальный диктант» — она проходила 8 апреля и привлекла уроженцев 36 стран, для которых русский язык не родной.


Специально составленный для них тест TruD в этом году написали порядка 2400 человек. В прошлом году их было 1069. Задания формировали при участии профессора Галины Мандриковой, заведующей кафедрой филологии НГТУ. Тест включал в себя два блока по лексике и грамматике, а последняя часть предполагала аудирование.


«Написать авторский текст специально для иностранцев невозможно, поскольку это выбивается из общей концепции акции. Поэтому мы решили разработать тест на основе оригинального текста для тех, кто владеет русским языком на уровнях от А1 до B1», — рассказала через пресс-службу Новосибирского государственного университета член экспертного совета «Тотального диктанта», заместитель директора Гуманитарного института НГУ по учебной работе Татьяна Белица.

По ее словам, тест был построен так, что даже человек, всего полгода изучающий русский язык, мог выполнить одно-два задания.


Площадки были открыты в 80 городах. В России самые массовые по числу пришедших иностранцев акции прошли в Челябинске, Владивостоке, Москве, Перми, Омске, Уфе, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Иркутске.


Среди зарубежных городов самый массовый «Тотальный диктант» для иностранцев прошел в Урумчи (КНР), где на базе Синьцзянского университета тест TruD написали 120 человек. На втором месте по числу участников столица Монголии Улан-Батор — 60 человек. На третьем — столица Грузии Тбилиси, где тест написали 53 человека.


В этом году писавшие «Тотальный диктант» показали гораздо лучший результат, чем в 2015-м и 2016 году. Раньше отличников было 1–2 %, в этом году — около 10 %, хотя проверка работ еще не закончена.

Анна Наумцева
Фото портала «Ты молод», предоставлено пресс-службой НГУ

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