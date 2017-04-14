На напряженном перекрестке Красного проспекта строят новый островок безопасности

Новосибирские дорожники начали делать новый островок безопасности на Красном проспекте.







Перекресток Красного проспекта и ул. Гоголя вошел в программу «Безопасные и качественные дороги»



Сегодня, 14 апреля, читатели НГС увидели дорожную технику и рабочих на парковке между полосами Красного проспекта возле одноименной станции метро и забеспокоились, не станет ли эта парковка платной.







Как пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска, опасаться водителям нечего — платной парковки там не будет. А дорожники приехали в это место, потому что перекресток Красного проспекта и ул. Гоголя попал в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги».







«Сейчас там оборудуется островок безопасности, еще там будут разметка и знаки», — пояснили в пресс-центре.







Горожане забеспокоились, не станет ли эта парковка платной





Но оказалось, что дорожники просто оборудуют в этом месте островок безопасности





Также дорожники уже приступили к ямочному ремонту на городских магистралях. Власти пояснили, что специалисты планируют отремонтировать ямы на 200–250 улицах города, на текущий ремонт из бюджета в этом году выделено 51 млн руб.

