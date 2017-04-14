Высадившего женщину-инвалида кондуктора лишили премии

Кондуктор троллейбуса попросил у женщины справку с фотографией

В Новосибирске объявили выговор и лишили премии кондуктора троллейбуса, который заставил выйти из транспорта 53-летнюю женщину-инвалида.







«Я сидела на одиночном сиденье, впереди поставила большой пакет. Чтобы он не упал, я его держала за поручень.





Он схватил пакет, а потом меня за куртку, я закричала, он отпустил. Я схватила телефон и набрала 02»,





— описала ситуацию женщина.







Инцидент произошел 10 апреля. Инвалид третьей группы Лилия Ильина возвращалась домой. Она села в полупустой троллейбус № 8 «ж/м Затулинский – ул. Ленинградская» на конечной остановке около 19:30. К ней подошел кондуктор, которому на вид можно было дать не меньше 35 лет. Женщина показала ему социальную карту. Тогда кондуктор потребовал предъявить документы, подтверждающие право на нее. Лилия показала паспорт и справку, но кондуктору была нужна справка с фотографией. Ее у Лилии не оказалось.







«Я предложила позвонить диспетчеру и уточнить про документы — потому что все они у меня с собой были. Он сказал: "Нет. Оплачивайте или выходите". Я растерялась, потому что первый раз столкнулась с таким. Сказала, что не выйду, у меня [есть] проездной билет, время уже позднее», — поделилась Лилия.





В троллейбусе кроме нее ехали еще несколько человек, и кто-то из них предложил заплатить за женщину. Однако она отказалась.





Хотя пассажирке нужно было доехать до остановки «Башня», она вышла на остановке «Магазин "Зорька"» перед Коммунальным мостом, побоявшись, что ее ненароком высадят посередине моста.





«Все это время кондуктор ходил и повторял: "Оплачивайте за проезд. Безбилетный пассажир"», — подчеркнула собеседница.





На остановке Лилия села в другой троллейбус, показала проездной с документами и спокойно доехала до нужного места. Другой кондуктор не попросил у нее никакой справки с фотографией.





В пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ пояснили, что кондуктор не должен был требовать справку с фотографией.







«В соответствии с п. 2.6 должностной инструкции кондуктор троллейбуса при выполнении своих обязанностей должен быть внимательным и вежливым в общении с пассажирами и другими работниками предприятия, не создавать конфликтных ситуаций», — подчеркнули в пресс-центре мэрии.







За нарушение положений должностной инструкции начальник филиала № 2 «Кировский троллейбусный» сделал кондуктору выговор и лишил его премии за апрель.







За последние полгода это уже далеко не первый инцидент, когда кондукторы высаживают пассажиров из общественного транспорта. Только зимой произошли два таких случая — из автобусов высадили детей. В январе из автобуса № 95 попросили выйти 12-летнюю школьницу — ее транспортная карта была сломана, а денег на проезд не оказалось. В феврале кондуктор новосибирского автобуса № 30 высадил 8-летнюю школьницу, у которой для оплаты проезда не хватило денег на транспортной карте.