Девушка из Академгородка застряла в диване и вызвала спасателей

Девушка пыталась достать мышку от ноутбука и застряла
Девушка пыталась достать мышку от ноутбука и застряла

Сегодня ночью 20-летняя девушка хотела достать мышку от ноутбука, упавшую за диван, но ее рука оказалась зажата.


«Девушка находилась в своей квартире, решила посидеть за ноутбуком. Усевшись на мягкий диван, взяв ноутбук в руки, она начала подключать мышку, но она выскользнула у нее из руки и провалилась за диван. Девушка решила достать мышку: встав над диваном, она подняла сиденье, просунула руку, но коварный диван захлопнулся, и рука девушки заблокировалась», — описали происходящее спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы в социальной сети «ВКонтакте».


Как уточнил источник, знакомый с ситуацией, это произошло в Советском районе на ул. Иванова, в нижней зоне Академгородка.


«Молодая девушка попыталась самостоятельно освободить руку, но находилась в неудобной позе, что поднять сиденье дивана в ее положении было невозможно. Благо телефон был на достаточном расстоянии, чтобы девушка смогла дотянуться до него и вызвать спасателей МАСС. Те, прибыв на место, вскрыли дверь, зашли в квартиру и освободили девушку из тисков дивана», — уточнили в муниципальной аварийно-спасательной службе. Спасатели работали с 01:00 до 03:00.


Новосибирским спасателям время от времени приходится освобождать новосибирцев, которые застревают в неожиданных местах, например в батарее.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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