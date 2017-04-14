Стрижка топором от новосибирского стилиста попала на американское ТВ

Стрижка топором новосибирского стилиста попала в эфир американского телешоу Right This Minute 
Стрижка топором новосибирского стилиста попала в эфир американского телешоу Right This Minute 

Ролик про новосибирского стилиста, который делает стрижку девушке топором, попал в эфир американского телешоу Right This Minute. 


На сайте телешоу это действие описано как развлекательный трюк стилиста Даниила Истомина, который он провел в одном из ресторанов. Здесь же уточняется, что 19-летняя длинноволосая студентка Ярославна Ларина сначала этот перформанс со своим стилистом отрепетировала. Девушка, пожертвовавшая своими волосами ради шоу, учится в НГПУ на журналиста и работает в новосибирском модельном агентстве MissNsk.


«В то время как некоторые люди критиковали этот трюк, он (Даниил. — И.К.) действительно «стриг» волосы… Станет ли это новым трендом в парикмахерском деле?» — вероятно, в шутку задаются вопросом на сайте RTM.


«Это было "Крейзи фешн шоу" в ресторане "Мишкин и Мишкин", а Даниил Истомин был приглашенной звездой со своим номером. Сначала хотели взять меня в качестве модели, но мне было жаль рубить свои длинные волосы, и я привела замену», — улыбается руководитель модельного агентства MissNsk Ирина Волчкова.


«Этому трюку примерно год. Честно скажу, сначала попробовали и порепетировали на манекене. А подготовки с каждой новой девушкой как таковой особенно и нет. На это идут обычно такие безбашенные девочки, которые изначально на это легко соглашаются. В итоге от обычной стрижки это не сильно отличается. Линии даже более четкие. А количество ударов — это доработки: филировка и т.д. Там первые 2-3 удара, и стрижка, можно сказать, уже готова», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ стилист Даниил Истомин.


Справка: Новостной тележурнал RightThisMinute идет в американском г. Финикс (штат Аризона) с сентября 2011 года. В эфире телешоу пятеро ведущих просматривают и обсуждают самые необычные — смешные, удивительные, страшные — видеоролики со всего мира.


А вот в кольцовской цирюльне укладывали прически важным гостям девушки-парикмахеры, одетые в платья XIX века. Этой необычной парикмахерской, которая оформлена в дореволюционном стиле, мэр Кольцово Николай Красников присвоил недавно статус выставки. 




Илья Калинин
Видео — американское телешоу Right This Minute (1), Ирины Волчковой (2)

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