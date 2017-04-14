Мэрия и застройщик «Европейского Берега» проектируют школу





Участок под новую школу уже выделен, его площадь — 19 тыс. кв. м

Мэрия Новосибирска подписала соглашение с застройщиком микрорайона о подготовке необходимой для строительства школы документации.





Как рассказали в компании «Сибакадемстрой», которая застраивает микрорайон «Европейский Берег», согласно подписанному документу до конца года застройщик должен подготовить и презентовать проектную, рабочую и сметную документацию по строительству школы на ул. Большевистская. Свои затраты «Сибакадемстрой» оценивает в 6–8 млн руб.







По перспективному плану застройки микрорайона перед школой должны построить стадион





Участок под школу на 850 мест выделен между домами на ул. Большевистская, 114 и Большевистская, 126, его площадь — 19 тыс. кв. м. «Школа будет располагаться в самом центре микрорайона, поэтому проект будет разработан с учетом общей архитектурной концепции», — отмечается в сообщении застройщика.







Предполагается, что ее построят по федеральной программе строительства школ, действующей до 2025 года. Согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Новосибирска на 2017–2030 годы, школа в микрорайоне, где уже проживают 5 тыс. человек, должна появиться к 2019 году, из городского бюджета на нее планируется выделить 600 млн руб.







В начале года мэр Новосибирска Анатолий Локоть также подписал договор с тремя застройщиками левобережья: по нему мэрия обязана зарезервировать участки для школы и детского сада в микрорайонах «Ясный Берег» и «Лесоперевалка», а компании «СДС-Строй», «ГаммаСтрой» и «АКВА СИТИ» — разработать необходимую для строительства документацию.

