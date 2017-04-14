Мэрия и застройщик «Европейского Берега» проектируют школу


Участок под новую школу уже выделен, его площадь — 19 тыс. кв. м
Участок под новую школу уже выделен, его площадь — 19 тыс. кв. м

Мэрия Новосибирска подписала соглашение с застройщиком микрорайона о подготовке необходимой для строительства школы документации.


Как рассказали в компании «Сибакадемстрой», которая застраивает микрорайон «Европейский Берег», согласно подписанному документу до конца года застройщик должен подготовить и презентовать проектную, рабочую и сметную документацию по строительству школы на ул. Большевистская. Свои затраты «Сибакадемстрой» оценивает в 6–8 млн руб.


По перспективному плану застройки микрорайона перед школой должны построить стадион
По перспективному плану застройки микрорайона перед школой должны построить стадион


Участок под школу на 850 мест выделен между домами на ул. Большевистская, 114 и Большевистская, 126, его площадь — 19 тыс. кв. м. «Школа будет располагаться в самом центре микрорайона, поэтому проект будет разработан с учетом общей архитектурной концепции», — отмечается в сообщении застройщика.


Предполагается, что ее построят по федеральной программе строительства школ, действующей до 2025 года. Согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Новосибирска на 2017–2030 годы, школа в микрорайоне, где уже проживают 5 тыс. человек, должна появиться к 2019 году, из городского бюджета на нее планируется выделить 600 млн руб.


В начале года мэр Новосибирска Анатолий Локоть также подписал договор с тремя застройщиками левобережья: по нему мэрия обязана зарезервировать участки для школы и детского сада в микрорайонах «Ясный Берег» и «Лесоперевалка», а компании «СДС-Строй», «ГаммаСтрой» и «АКВА СИТИ» — разработать необходимую для строительства документацию.

Лиза Пичугина
Фото и проект застройки микрорайона предоставлены компанией «Сибакадемстрой»

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