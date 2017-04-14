Аномальное тепло вернется в Новосибирск на выходных

В Новосибирске продолжается аномальное тепло
В Новосибирске продолжается аномальное тепло

Синоптики дали прогноз на ближайшие 3 дня — после непродолжительного дождя в Новосибирск придет новая волна аномального тепла.


«Характер погоды существенно не изменится, хотя мы ждем прохождения размытого холодного атмосферного фронта. Осадки могут быть кратковременные ближе к вечеру [пятницы, 14 апреля]. Ночью будет от –2 до +3 градусов, днем [в субботу, 15 апреля] — +10… +15 градусов. Ветер будет посвежее, чем вчера и сегодня», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По словам синоптика, 16 и 17 апреля характер погоды будет определяться довольно глубоким циклоном, который придет из европейской части России на север Западной Сибири. «Погода в связи с этим ожидается неоднородной. 


16 апреля мы будем в теплом секторе циклона. Температура повысится до 0…+5 ночью и до +13…+18 днем. 


Возможны небольшие дожди, ветер порывами до 15 м/с», — описал ситуацию синоптик.


Ранее Гидрометцентр сообщал, что такое тепло можно считать аномальным, температура сейчас на 3–6 градусов выше климатической нормы


В дальнейшем к Новосибирску и окрестностям подойдет похолодание. 17 апреля ночью возможны осадки в виде мокрого снега. Температура ночью будет до +1…+6, местами до –3 градусов. Днем столбик термометра опустится до +4…+9 градусов. 

Анна Наумцева
Фото из архива НГС.НОВОСТИ

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