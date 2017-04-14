Полицейским понадобился записывающий видео микроскоп и прибор для проверки клинков

На своем рабочем месте криминалист будет проводить 6 видов экспертиз

Сибирское окружное управление маттехснабжения федерального МВД заказало оборудование для рабочего места эксперта-криминалиста на 770 тыс.





«Для работы эксперта-криминалиста победителю аукциона нужно будет поставить тринокулярный микроскоп с функциями записи фото и видео, лабораторные весы, светодиодный осветитель, прибор для измерения твердости клинка по методу Роквелла», — сказано в документах закупки.





Для экспертиз также понадобится штангенциркуль, криминалистическая линейка, уничтожитель бумаг, резиновые перчатки и пинцет. На выезды эксперт-криминалист будет брать с собой цифровую камеру со CMOS-матрицей не меньше 5 мегапикселей и цифровой фотоаппарат с оптическим Zoom не меньше 26х.





На столе у криминалиста должен быть компьютер и оргтехника — принтер, сканер и ксерокс.





При этом воспользоваться компьютером сможет только сам специалист — для программного обеспечения нужен цифровой ключ.





На своем рабочем месте криминалист должен будет проводить несколько видов экспертиз — технико-криминалистическую, почерковедческую, дактилоскопическую, геммологическую, трасологическую (исследование следов) и экспертизу холодного оружия.







Начальная (максимальная) цена контракта — 770 тыс. руб. Он будет финансироваться из федерального бюджета (в рамках гособоронзаказа). Имя поставщика оборудования назовут 2 мая.







Криминалистические экспертизы помогают не только раскрывать преступления, но и открывать тайны. Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, как эксперты исследовали дробинки из кирпичной кладки в подвале Дома под часами и помогли установить, откуда там взялись повреждения в стенах.