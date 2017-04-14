Новосибирец нашел в мусоре чек от карты Сбербанка и снял с нее 30 тысяч

Калининский районный суд Новосибирска приговорил к условному сроку 30-летнего Игоря Антонова, который украл 30 тыс. руб. с банковской карты незнакомца.


Чек с паролями лежал в мусорной корзине возле Сбербанка
Чек с паролями лежал в мусорной корзине возле Сбербанка

Всю информацию для доступа к этой карте мужчина нашел в мусорной корзине.


«Суд установил, что Антонов, находясь около дополнительного офиса ПАО Сбербанк, вытащил из мусорной корзины чек с идентификатором и паролями от входа в личный кабинет "Сбербанк Онлайн" незнакомого ему гражданина. Затем у себя дома в Новосибирске через свой компьютер осуществил вход в личный кабинет потерпевшего в автоматизированной системе "Сбербанк Онлайн" и получил доступ к денежным средствам гражданина, хранящимся на счете банковской карты», — описали ситуацию в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.


Это произошло 19 апреля 2015 года. Всего в этот день Игорь Антонов списал с банковской карты незнакомца 10 раз по 3 тыс. руб. Украденные деньги мужчина потратил.


После, во время расследования кражи, он написал явку с повинной. Калининский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в особом порядке. 7 апреля суд признал мужчину виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.


Приговор пока не вступил в законную силу.


Напомним, в прошлом году условный срок также получил таксист, который нашел в машине забытую сумку своего клиента и снял деньги с его карты.

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой

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