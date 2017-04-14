В мэрии назвали улицы, которые отремонтируют в первую очередь

14 апреля начался ремонт ул. Гоголя на участке от ул. Ольги Жилиной до ул. Ипподромской



Новосибирские дорожники начали ямочный ремонт на городских магистралях.





«Текущий ремонт подрядные организации начали с 8 апреля, при начале плюсовых температур. А ДЭУ приступили к работам намного раньше, выполняли поддерживающий ремонт — ямы, наполненные водой, они забивали щебнем, как временное решение проблемы, а при наступлении положительных температур, когда вода уйдет, мы будем асфальтировать эти места. Сейчас у подрядчиков работает 6 бригад», — рассказал 14 апреля директор управления дорожного строительства Юрий Алексеевский.







Сейчас ремонт идет на участке ул. Гоголя от ул. Ольги Жилиной до ул. Ипподромской, на Гусинобродском шоссе, участке ул. Петухова от Хилокского рынка в сторону пл. Кирова, Димитровском мосту, пл. Энергетиков и Труда. Кроме того, отремонтируют участок ул. Ипподромской от ул. Кропоткина до пл. инженера Будагова и путепроводы через реку Каменку.





Сейчас на ямочном ремонте у подрядчиков работает 6 бригад







Всего власти планируют отремонтировать ямы на 200–250 улицах города, на текущий ремонт из бюджета в этом году выделено 51 млн руб.







«Мы планируем, что основной этап текущего ремонта именно подрядчиками будет выполнен к майским праздникам. Это еще зависит от погодных условий. Сейчас хорошая погода, поэтому в среднем выполнение текущего ремонта до 1 тыс. кв. м в сутки. Общий объем в этом году около 60 тыс. кв. м. Сейчас выполнено порядка 8 тыс. кв. м, т.е. 13–14 %», — пояснил Юрий Алексеевский.







Дорожники на ул. Гоголя





Ремонт подрядчики делают в основном с 20:00 и ночью, чтобы не мешать движению по магистралям.







При этом работники ДЭУ будут ремонтировать ямы до осени.





«Увидел мастер разросшуюся яму — он должен принять меры к устранению. Если там лужа, как, например, на яме на ул. Котовского, сейчас мы ее закрываем знаками, засыпаем инертными материалами,





уйдет оттуда влага — мы, как и в прошлом году, ее устраним. Там сырость, если не исправить рельеф этого места, на следующий год мы с тортиками увидим горожан на этом месте», — рассказал начальник главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) Юрий Сердюк.







Ремонт подрядчики делают в основном с 20:00 и ночью, чтобы не мешать движению по магистралям







«В этом году разрушений таких нет, как в прошлом году, вы сами видите», — отметил Юрий Алексеевский.







Всего власти планируют отремонтировать ямы на 200–250 улицах города







Самый глобальный ремонт этим летом ожидается по программе «Безопасные и качественные дороги». Сейчас идут конкурсные процедуры по выбору подрядчиков. Основные работы по ремонту этих объектов, а также еще 60 дорог (за счет бюджета Новосибирска), начнутся в мае.





Наносить разметку на дорогах специалисты начнут в конце апреля, когда асфальт высохнет и установится температура +15 градусов. Однако Юрий Сердюк пообещал, что к майским праздникам новая разметка появится на центральных улицах и пл. Ленина.

