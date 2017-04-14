На улицах Новосибирска появились первые летние веранды

В Новосибирске готовятся к открытию первые летние кафе, одно из них заработает уже на следующей неделе.


Летняя веранда «Печки-Лавочки» должна открыться 20 апреля
Летняя веранда «Печки-Лавочки» должна открыться 20 апреля

Веранда для летнего кафе «Печки-Лавочки» появилась на ул. Кирова, 108 рядом с одним из заведений этой сети. Внутри еще пусто, но, как сообщил гендиректор компании «Фуд-Мастер» Илья Серов (управляет трактирами «Печки-Лавочки»), летник откроется для посетителей уже на следующей неделе — 20 апреля. 


Судя по табличке на дверях, работать летняя веранда будет с 11:00 до 24:00.


Внутри веранды пока еще пусто
Внутри веранды пока еще пусто


Также горожане заметили, что конструкции для летнего кафе появились возле кинотеатра «Победа». В самом кинотеатре пояснили, что дата открытия летней веранды будет напрямую зависеть от погоды.


«Но вообще ориентировочно мы планируем к 15 мая запуститься», — сообщили в «Победе».


Европейская привычка — посидеть вечером с бокалом на улице — становится в Новосибирске все популярнее из года в год: даже в будни на летних верандах может не быть свободных мест. НГС.НОВОСТИ предлагают вспомнить лучшие летние кафе, которые работали в городе в прошлом сезоне.

Ольга Хмелевская
Фото Сергея Вепренцева

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