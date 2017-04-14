«Макдоналдс» решил открыть в Новосибирске два заведения нового типа


Отсутствие публики у заведений «Макдоналдс» в торговых центрах в компании объясняют внедрением прогрессивных технологий обслуживания. Фото Стаса Соколова
Отсутствие публики у заведений «Макдоналдс» в торговых центрах в компании объясняют внедрением прогрессивных технологий обслуживания. Фото Стаса Соколова

Сибирский франчайзи сети «Макдоналдс» обещал открыть в Новосибирске еще один объект — в нем разместятся сразу две концепции «Макдоналдс», которые пока отсутствуют в городе.


Как рассказал сегодня на пресс-конференции генеральный директор компании «ГиД» (франчайзи «Макдоналдс» в Сибири) Игорь Гусев, до конца года в Новосибирске должна заработать еще одна закусочная сети — место для нее уже выбрано.


В этом заведении будет впервые в Новосибирске реализована функция «МакАвто» (возможность купить еду не выходя из машины). Кроме того, часть помещения нового объекта займет кофейня сети «МакКафе». Назвать место будущего заведения Гусев отказался.


«МакКафе» — это специальный формат  с расширенным меню кофейных напитков и десертов. Как правило, заведения этой сети открываются вместе с закусочными «Макдоналдс». Фото Стаса Соколова
«МакКафе» — это специальный формат  с расширенным меню кофейных напитков и десертов. Как правило, заведения этой сети открываются вместе с закусочными «Макдоналдс». Фото Стаса Соколова


В Новосибирской области «МакАвто» работает с прошлого года в Бердске. Точек «МакКафе» в Новосибирской области пока нет.


Автомобильные закусочные — обычная форма работы для предприятий фастфуда во всем мире — в Новосибирске появились сравнительно недавно. Первым примером такого рода стало небольшое заведение Jolly Way Pizza на ул. Большевистской. Затем автокафе обзавелась сеть «Бургер Кинг» (расположено там же, но с другой стороны улицы). У KFC первая точка с сервисом для автолюбителей открылась в 2016 году.

Стас Соколов
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