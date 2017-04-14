Новосибирские ученые установили 40-тонное оборудование в японском центре КЕК

Ученые на установке детектора Belle II
Ученые на установке детектора Belle II

В ускорительном центре КЕК в японском городе Цукуба завершилась установка детектора Belle II для ускорителя SuperKEKB — оборудование для изучения процессов между частицами изготовлено учеными из новосибирского Академгородка.


Об этом сообщила пресс-служба японского ускорительного центра. 


Электрон-позитронный коллайдер SuperKEKB должен начать работу в Цукубе в начале 2018 года. Одна из ключевых деталей огромного ускорителя — детектор Belle II, который весит 1400 т. Часть этого детектора — электромагнитный калориметр на основе кристаллов йодистого цезия массой 40 т — был сделан учеными из Института ядерной физики СО РАН и Новосибирского государственного университета.


«Это большая система, которая содержит до 10 тыс. счетчиков. Они были изготовлены в нашем институте. Сначала выращивались кристаллы, а потом они были нашим институтом превращены в счетчики. Эти счетчики преобразуют энергию света и позволяют регистрировать фотоны. Мы существенно модифицировали считывающую электронику, которая позволит работать в условиях больших загрузок», — рассказал ведущий научный сотрудник ИЯФ СО РАН, заведующий лабораторией по изучению физики B- и D-мезонов НГУ, доктор физико-математических наук Александр Кузьмин.


Оборудование в японском городе Цукуба установили ученые из новосибирского Академгородка
Оборудование в японском городе Цукуба установили ученые из новосибирского Академгородка

 

По словам Кузьмина, новосибирские ученые впервые изготовили части калориметра в конце 1990-х годов, а затем в течение 10 лет участвовали в первом эксперименте Belle в Японии. В 2010 году программу приостановили, и следующие 7 лет ученые модернизировали свои детекторы. «Наше отличие [от эксперимента Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН)] в том, что у нас сталкиваются электроны и позитроны — это точечные частицы, что дает преимущество в чистоте эксперимента. Здесь проще интерпретировать данные, в этом ускорителе гораздо лучше фоновые условия, но гораздо меньше энергии, поэтому можно сказать, что эти эксперименты (Большой адронный коллайдер и КЕК. — Н.Г.) дополняют друг друга», — говорит Александр Кузьмин.


Результаты экспериментов позволят изучить процессы, происходящие на малых расстояниях между частицами, и помогут обнаружить проявления Новой физики за пределами Стандартной модели, рассказал ученый.


Известно, что новосибирским ученым совершенно необязательно уезжать в Японию или Швейцарию, чтобы разогнать частицы. Свой собственный коллайдер может появиться в Новосибирске уже в 2026 году.

Наталья Гредина
Фото с сайта ускорительного центра КЕК

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