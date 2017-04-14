Новосибирцу продали в магазине необычно крепкое яйцо

Илья ударил яйцо о железную банку больше десяти раз

Житель Новосибирска обнаружил удивительно крепкое вареное яйцо — оно треснуло только после удара о мраморно-керамическую столешницу.







Видеороликом, на котором заснят «бой» между банкой кукурузы и яйцом, с редакцией НГС.НОВОСТИ поделился читатель Илья Гуменный.





«Это яйцо решил съесть отдельно с фразой: "Яйцо силы, дай мне силу". На вкус оказалось как обычное, нормальное», — рассказал Илья.









Молодой человек купил яйца Евсинской птицефабрики в одном из супермаркетов в районе Березовой рощи. При варке бросил их не в кипящую воду, а сначала залил холодной. Особо прочным оказалось только одно яйцо из всего десятка.







«Скорее всего, у этого яйца, видимо, боковушка оказалась без прослойки воздуха — скорлупа, а там сразу белок, т.е. там не было пустоты, которая могла дать поломаться. Либо банка кукурузы была такая», — предполагает читатель.