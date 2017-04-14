От грузовика оторвался кусок крыши и отлетел в «Сузуки»

Утром 14 апреля в Советском районе Новосибирска грузовик не смог протиснуться под железнодорожным мостом — у него оторвало часть крыши, которая упала на ехавшую рядом иномарку.





Фото с места происшествия

Инцидент произошел в 10:10 на въезде в Академгородок с Бердского шоссе по пр. Строителей.







«Грузовик Nissan с полуприцепом при проезде под ж/д мостом не прошел по высоте. С крыши полуприцепа оторвало железный лист, который при падении зацепил Suzuki Grand Vitara», — описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Фото с места происшествия







Аваркомы уточнили, что «Сузуки» получила незначительные повреждения — у нее несколько глубоких царапин и небольшие вмятины на боку.







Фото с места происшествия







Фото с места происшествия







Фото с места происшествия







Неуклюжие большегрузы нередко застревают под мостами в разных районах Новосибирска. Например, один из таких случаев произошел полгода назад: фура не смогла пройти под железнодорожным мостом на Красном проспекте возле станции метро «Гагаринская».