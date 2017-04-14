Новосибирцы уступили красноярцам по обеспеченности личными авто

Новосибирск попал на 11-е место в стране по концентрации личных автомобилей на улицах — среди крупнейших сибирских городов его обошел Красноярск.


Аналитики утверждают, что легковая машина есть у каждого четвертого новосибирца
Аналитики утверждают, что легковая машина есть у каждого четвертого новосибирца

По состоянию на 1 января 2017 года в Новосибирске насчитывалось 433,1 тыс. легковых автомобилей и 1584,1 тыс. жителей. Таким образом, на каждую тысячу человек приходилось 273 машины, подсчитали специалисты аналитического агентства «Автостат».


Среди российских городов-миллионников самую большую концентрацию легковых машин аналитики обнаружили в Самаре — там на каждую тысячу жителей приходилось 334 машины. Санкт-Петербург расположился на 2-м месте с показателем 319 машин на 1000 человек. 3-е место занял Воронеж, его результат — 308 автомобилей на тысячу жителей. Эти города опережают даже Москву, занявшую 4-е место. Новосибирск на 11-м месте.


«Несмотря на то, что в столице самая высокая численность населения и крупнейший в стране парк, обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу человек здесь составила 307 штук», — сообщили в «Автостате».


В Сибири самым обеспеченным машинами городом-миллионником оказался Красноярск. При населении в 1067,9 тыс. человек в нем насчитывается 312,5 автомобилей. Это значит, что на каждую тысячу красноярцев приходится 293 легковых машины.


Ранее аналитики подсчитали, что для покупки легкового автомобиля среднестатистическому новосибирцу придется откладывать всю свою зарплату в течение 45 месяцев.

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой

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