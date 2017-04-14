Большегрузам на месяц запретили ездить по Новосибирску

Ограничение движения вводится с 17 апреля по 16 мая



В Новосибирске на месяц вводят ограничение на проезд большегрузных машин по дорогам города.







Постановление об ограничении движения с 17 апреля по 16 мая подписал мэр Анатолий Локоть. «Ограничение вводится для безопасности дорожного движения и сохранности дорог во время весенних неблагоприятных природно-климатических условий», — пояснили в пресс-центре мэрии.





В городской администрации уточнили, что ограничение коснется автомобилей с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом и без груза).





Особо власти выделяют машины с нагрузкой на ось более 7 тонн:





«Это большегрузы, которые перевозят технологические грузы (бетон, асфальтобетон) и относятся к специальной технике (контейнеры железнодорожные, автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы)», — объяснили в пресс-центре.







При этом временное ограничение движения не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозки продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений, почты и почтовых грузов.





Также ограничение не коснется машин, которые перевозят грузы, необходимые для ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, и автомобилей федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.





Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.







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