Большегрузам на месяц запретили ездить по Новосибирску

Ограничение движения вводится с 17 апреля по 16 мая
Ограничение движения вводится с 17 апреля по 16 мая

В Новосибирске на месяц вводят ограничение на проезд большегрузных машин по дорогам города.


Постановление об ограничении движения с 17 апреля по 16 мая подписал мэр Анатолий Локоть. «Ограничение вводится для безопасности дорожного движения и сохранности дорог во время весенних неблагоприятных природно-климатических условий», — пояснили в пресс-центре мэрии.


В городской администрации уточнили, что ограничение коснется автомобилей с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом и без груза). 


Особо власти выделяют машины с нагрузкой на ось более 7 тонн:

 

«Это большегрузы, которые перевозят технологические грузы (бетон, асфальтобетон) и относятся к специальной технике (контейнеры железнодорожные, автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы)», — объяснили в пресс-центре.


При этом временное ограничение движения не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозки продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений, почты и почтовых грузов.


Также ограничение не коснется машин, которые перевозят грузы, необходимые для ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, и автомобилей федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.


Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, как фура со стройматериалами перегородила ул. Добролюбова.

Ольга Власова
Фото Сергея Ляшко

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