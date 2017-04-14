Новосибирец помог сотням мигрантов незаконно поселиться в городе

Мигранты покупали пакет документов в среднем за 9–12 тыс. руб.
Мигранты покупали пакет документов в среднем за 9–12 тыс. руб.

В Новосибирске директора фирмы, занимающейся торговлей вещами из Китая, осудили за продажу мигрантам поддельных документов.


Дзержинский районный суд признал виновным в организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1) и подделке документов (ч. 2 ст. 327 УК РФ) директора ООО «СВК-Анж» Сергея Короля. Компания занималась розничной продажей товаров из Китая на Гусинобродском рынке, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.


Суд установил, что Король организовал незаконное пребывание в России иностранцев, в основном из Средней Азии, на сроки до 7 лет. С 2011 по 2016 годы директор под видом официального трудоустройства мигрантов в свою фирму подделывал трудовые договоры и справки о доходах по форме 2-НДФЛ. Иностранцы в компании не работали и зарплату не получали, однако предоставляли поддельные документы в миграционные органы.


«Он "трудоустроил" очень много человек, мы смогли установить более 200. Мигранты покупали пакет документов, в среднем по 1,5–2 тыс. руб. в месяц платили в течение полугода. 


Сумма устанавливалась индивидуально, в зависимости от суммы дохода, которую он указывал в справке», — рассказал и.о. старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Максим Якушев.


Он пояснил, что делом заинтересовалась транспортная прокуратура потому, что именно сотрудники транспортной полиции на вокзале заметили, как Король передает документы мигрантам.


Суд приговорил Сергея Короля к 3 годам лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу. По данным прокуратуры, осужденный обжаловать его не будет.


В Новосибирске подделывают не только документы: недавно новосибирца приговорили к штрафу в размере 13 тыс. руб. за поддельный штамп о прописке, который позволил устроить ребенка в престижную школу.

Ксения Евдокимова
Фото pixabay.com

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