Полицейские за 5 минут нашли владелицу подозрительной сумки на Маркса

Вечером 13 апреля водитель троллейбуса № 7 обнаружил в салоне подозрительную сумку, по сигналу тревоги приехала полиция.





Пассажирка забыла в троллейбусе сумку с личными вещами

Инцидент произошел на остановке «Карла Маркса». Сообщение о том, что водитель троллейбуса нашел в салоне бесхозную сумку, поступило в полицию в 22:45.







«Приехали полицейские, кинологи с собаками. В ходе проверки установлено, что в сумке личные вещи. Никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Женщину, которой принадлежит забытая сумка, удалось разыскать в течение 5–10 минут, добавили в полиции.





В последнее время новосибирцы стали особенно часто вызывать полицию из-за бесхозных сумок и других подозрительных предметов, оставленных в общественных местах. Пик вызовов пришелся на прошлую пятницу, когда горожан напугали коробка под припаркованной машиной, сумка под лестницей и даже банка сгущенки в детском саду.

