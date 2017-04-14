«Экспресс-пригород» запустил в поездах безналичную оплату проезда

Покупать билеты в электричке теперь можно по безналу

Компания «Экспресс-пригород» запустила безналичный расчет в электропоездах — терминалы для оплаты проезда получили больше 20 бригад контролеров-кассиров.







К лету оборудование выдадут всем бригадам.





«К оплате принимаются карты Visa, MasterCard, Maestro, МИР, JСB и Union Рау, в том числе с функцией бесконтактной оплаты», — рассказали в пресс-службе ЗСЖД.





Покупать билеты на электрички по безналу с 10 апреля можно во всех 76 круглогодичных билетных кассах на станциях и остановочных пунктах региона. В кассах, находящихся в зоне слабого покрытия мобильной связью, безналичный расчет появится к лету 2018 года, отметили в ЗСЖД.





Правила оплаты проезда остались прежними. Если пассажир приобретает билет в электричке и садится на станции, где нет кассы или она не работает, то ему не нужно платить сбор, в противном случае придется отдать за билет чуть большую сумму, напомнили в ЗСЖД.





«Экспресс-пригород» прошлым летом также запустил в работу мобильное приложение для покупки билетов на электрички. В феврале компания сообщала, что за восемь месяцев приложение себе установили около 4 тыс. новосибирцев.

