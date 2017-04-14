Новосибирское предприятие начало выращивать африканских рыб

Африканский сом

Новосибирское рыбохозяйственное предприятие впервые начало выращивать тилапию и африканского сома — раньше этих рыб поставляли из Китая.





Первая партия товарной рыбы уже готова и хозяйство намерено выйти на рынок региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя хозяйства Сергея Севастеева.







«Рыбу выращивают по интенсивной технологии на установках замкнутого цикла, генетический материал в хозяйство поставляют как из Китая, так и из локальных популяций, которые выращиваются в некоторых российских хозяйствах в очень малых масштабах», — передает издание слова Севастеева.







Тилапия

По словам Севастеева, тилапии и африканские сомы нетребовательны в выращивании и могут быстро набирать вес — за полгода до 1–1,5 кг. Кроме того, у этих рыб вкусное и диетическое мясо.







«В планах производителя — за 2 года произвести до 100 тонн этой экзотической для российских регионов рыбы», — пишет ТАСС, добавляя, что на предприятии обеспечен постоянный санитарный самоконтроль и контроль государственных санитарных служб.





Между тем новосибирцы уже начали выходить на рыбалку на лодках. В минувшие выходные рыбаку удалось поймать в Оби краснокнижного тайменя весом почти 5 кг.