НГУ решил потратить 300 тысяч на воспитание толерантности





Мероприятия пройдут в конце апреля

Новосибирский государственный университет (НГУ) проведет интернациональное шествие и астрономический флешмоб в конце апреля.





НГУ объявил закупку услуг по организации массовых мероприятий в конце апреля, сообщается на сайте торговой площадки. Акции завершат традиционный студенческий фестиваль «Интернеделя», который проводится в университете в конце апреля с 1966 года.



На 28 апреля вуз запланировал «Астронар-флешмоб» — фестиваль уличной астрономии с двумя телескопами, бенгальскими свечами, пиротехникой и фаер-шоу. 30 апреля состоится «Интернациональное шествие» и будет организован «Интернациональный палаточный городок».



В шествии обязаны принять участие не менее 70 студентов НГУ, сказано в документации. Акция должна включать национальную атрибутику России, Китая, Индии и Казахстана. Участники понесут не менее четырех баннеров, флаги, транспаранты и вымпелы, которые нужно согласовать с заказчиком.



Палаточный городок должен представлять собой не менее 14 интерактивных точек, иллюстрирующих культуру разных стран — от Израиля до Японии. Там гостям предложат викторины, мастер-классы и национальную кухню.



НГУ заказывает услугу у единственного поставщика — индивидуального предпринимателя Станислава Медведева. Он получит 297,6 тыс. руб.



По условиям контракта на три мероприятия в общей сложности должны прийти не менее 2 тыс. человек. В качестве основных целей шествия и флешмоба названы «воспитание молодежи в духе межнационально- и межрелигиозной толерантности», «вовлечение молодежи в межкультурный диалог», «воспитание общегражданской идентичности в поликультурной среде» и «пропаганда здорового образа жизни».



В конце апреля – начале мая в Новосибирске пройдут сразу несколько массовых акций. Например, мэрия предварительно одобрила «Монстрацию» на Красном проспекте.