В соседнем с «домом на костылях» дворе провалился тротуар

Яма разрослась буквально за несколько часов и туда упала заградительная тренога



Жители дома на Обогатительной, 7 в Новосибирске обнаружили огромную яму в асфальте перед подъездом.





«Яма образовалась напротив третьего подъезда. Два дня назад был небольшой прогиб асфальта, вчера к вечеру он стал больше, сантиметров 20, и трещины. Я вчера позвонил в аварийно-диспетчерскую службу, объяснил ситуацию. На обращение пришли и поставили деревянную треногу. А сегодня вечером провалился асфальт, огромная дырень», — рассказал житель дома Михаил, попросивший не называть его фамилию.







Он отметил, что яма разрослась буквально за несколько часов и туда упала установленная заградительная тренога.







Яма возникла перед одним из подъездов дома-соседа «дома на костылях»







«Это подмыв грунта идет, и я переживаю, что с нашим домом может случиться то же самое, что с домом "на костылях"», — поделился переживаниями житель.







Заместитель гендиректора УК «СПАС-дом» (обслуживает дом на Обогатительной, 7) Андрей Харланов пояснил, что провал образовался над канализационным выпуском из дома к приемному колодцу. «Информацию в "Горводоканал" дали, они должны были сегодня приехать, но не приехали. Ждем», — отметил Харланов.







Инциденты с провалами асфальта около домов иногда происходят в Новосибирске. Недавно о яме возле дома в НГС сообщали жители 5-этажки на Фрунзе.

