В соседнем с «домом на костылях» дворе провалился тротуар

Яма разрослась буквально за несколько часов и туда упала заградительная тренога
Яма разрослась буквально за несколько часов и туда упала заградительная тренога

Жители дома на Обогатительной, 7 в Новосибирске обнаружили огромную яму в асфальте перед подъездом.


«Яма образовалась напротив третьего подъезда. Два дня назад был небольшой прогиб асфальта, вчера к вечеру он стал больше, сантиметров 20, и трещины. Я вчера позвонил в аварийно-диспетчерскую службу, объяснил ситуацию. На обращение пришли и поставили деревянную треногу. А сегодня вечером провалился асфальт, огромная дырень», — рассказал житель дома Михаил, попросивший не называть его фамилию.


Он отметил, что яма разрослась буквально за несколько часов и туда упала установленная заградительная тренога.


Яма возникла перед одним из подъездов дома-соседа «дома на костылях»
Яма возникла перед одним из подъездов дома-соседа «дома на костылях»


«Это подмыв грунта идет, и я переживаю, что с нашим домом может случиться то же самое, что с домом "на костылях"», — поделился переживаниями житель.


Заместитель гендиректора УК «СПАС-дом» (обслуживает дом на Обогатительной, 7) Андрей Харланов пояснил, что провал образовался над канализационным выпуском из дома к приемному колодцу. «Информацию в "Горводоканал" дали, они должны были сегодня приехать, но не приехали. Ждем», — отметил Харланов.


Инциденты с провалами асфальта около домов иногда происходят в Новосибирске. Недавно о яме возле дома в НГС сообщали жители 5-этажки на Фрунзе.

Ксения Евдокимова

Фото читателя НГС

Прочтений: 3535
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено