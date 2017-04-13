Новосибирцы отметили выход боевика «Форсаж» дрифтом у кинотеатров
Днем 13 апреля автомобилисты устроили дрифт возле новосибирского ТРЦ «Сибирский Молл».
Так дрифтеры и поклонники американского боевика «Форсаж» отметили выход нового фильма — «Форсаж 8».
В показательном дрифт-шоу участвовал топовый гонщик Российской Дрифт Серии Армен Арутюнян. Он, а также Алексей Булатников дрифтовали по парковке вместе со зрителями, побеждавшими в конкурсах.
Кроме того, на парковке у ТРЦ выставили спортивные автомобили, участвующие в гонках, — Honda Civic, Nissan 350Z, Toyota Mark2, BMW M4, BMW M3, Subaru Impreza WRX STI.
Выставка дрифт-каров прошла и у кинотеатра «Победа». Десяток тюнингованных машин собрал вокруг себя сотню поклонников «Форсажа».
А в кинотеатре «Люксор» выставили тюнингованные машины прямо в холле.
Справка: «Форсаж-8» — американский боевик о гонщиках с Вином Дизелем в главной роли.
Дрифтеры часто практикуют свое мастерство в Новосибирске, например, прошлым летом они устроили зрелищные гонки у Экспоцентра.
Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова, предоставлено кинотеатром «Люксор» (12)