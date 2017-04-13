Новосибирцы отметили выход боевика «Форсаж» дрифтом у кинотеатров

Днем 13 апреля автомобилисты устроили дрифт возле новосибирского ТРЦ «Сибирский Молл».


На парковке у ТРЦ «Сибирский Молл» дрифтует Армен Арутюнян
На парковке у ТРЦ «Сибирский Молл» дрифтует Армен Арутюнян


Так дрифтеры и поклонники американского боевика «Форсаж» отметили выход нового фильма — «Форсаж 8».


Армен Арутюнян
Армен Арутюнян


Дрифт-шоу собрало сотни зрителей
Дрифт-шоу собрало сотни зрителей


В показательном дрифт-шоу участвовал топовый гонщик Российской Дрифт Серии Армен Арутюнян. Он, а также Алексей Булатников дрифтовали по парковке вместе со зрителями, побеждавшими в конкурсах.


Победившая в конкурсе жительница Новосибирска сейчас отправится дрифтовать
Победившая в конкурсе жительница Новосибирска сейчас отправится дрифтовать


Дрифт Алексея Булатникова
Дрифт Алексея Булатникова


Кроме того, на парковке у ТРЦ выставили спортивные автомобили, участвующие в гонках, — Honda Civic, Nissan 350Z, Toyota Mark2, BMW M4, BMW M3, Subaru Impreza WRX STI.


Армен Арутюнян и маленький фанат «Форсажа»
Армен Арутюнян и маленький фанат «Форсажа»


Армен Арутюнян раздает автографы
Армен Арутюнян раздает автографы


Выставка дрифт-каров прошла и у кинотеатра «Победа». Десяток тюнингованных машин собрал вокруг себя сотню поклонников «Форсажа».


Ferrari около «Победы»
Ferrari около «Победы»


Выставка тюнингованных машин
Выставка тюнингованных машин


Спорткары возле «Победы»
Спорткары возле «Победы»


Фанаты боевика «Форсаж» собрались посмотреть на спорткары
Фанаты боевика «Форсаж» собрались посмотреть на спорткары


А в кинотеатре «Люксор» выставили тюнингованные машины прямо в холле.


Тюнингованные машины поставили прямо внутри кинотеатра «Люксор»
Тюнингованные машины поставили прямо внутри кинотеатра «Люксор»


Справка: «Форсаж-8» — американский боевик о гонщиках с Вином Дизелем в главной роли.


Дрифтеры часто практикуют свое мастерство в Новосибирске, например, прошлым летом они устроили зрелищные гонки у Экспоцентра.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова, предоставлено кинотеатром «Люксор» (12)

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