На ГЭС начали ремонтировать огромное устройство под открытым небом

На Новосибирской ГЭС приступили к замене оборудования открытого распределительного устройства.


Специалисты уберут старые масляные выключатели и установят современное, более эффективное и экологичное оборудование
Специалисты уберут старые масляные выключатели и установят современное, более эффективное и экологичное оборудование


«В ходе предстоящих работ будут демонтированы старые масляные выключатели и установлено современное, более эффективное и экологичное оборудование. Модернизация направлена на повышение надежности схемы выдачи мощности станции в энергосистему Сибири», — сообщали в пресс-службе Новосибирской ГЭС.


Открытое распределительное устройство напряжением 110 кВ Новосибирской ГЭС занимает площадь 14,4 тыс. кв. м. Оно расположено на левом берегу Оби и служит для передачи в энергосистему Сибири электроэнергии, вырабатываемой Новосибирской ГЭС. «Каждый шестой мегаватт электроэнергии Новосибирской области производится на Новосибирской ГЭС», — отмечает пресс-служба ГЭС.


Каждый шестой мегаватт электроэнергии Новосибирской области производится на Новосибирской ГЭС
Каждый шестой мегаватт электроэнергии Новосибирской области производится на Новосибирской ГЭС


Сейчас специалисты Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт ВКК» и Новосибирской ГЭС демонтируют вторую шину 110 кВ и подключенные к ней разъединители. После этого работники поставят и наладят новое оборудование. Ремонт продлится до конца 2018 года.


Первый этап замены оборудования на открытом распределительном устройстве проходил в октябре 2012 года. Тогда энергетики заменили четыре масляных выключателя, 12 разъединителей и вторую секцию первой шины 110 кВ. Совсем недавно специалисты Новосибирской ГЭС отремонтировали огромный гидроагрегат № 5.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской ГЭС

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