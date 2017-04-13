На ГЭС начали ремонтировать огромное устройство под открытым небом

На Новосибирской ГЭС приступили к замене оборудования открытого распределительного устройства.





Специалисты уберут старые масляные выключатели и установят современное, более эффективное и экологичное оборудование







«В ходе предстоящих работ будут демонтированы старые масляные выключатели и установлено современное, более эффективное и экологичное оборудование. Модернизация направлена на повышение надежности схемы выдачи мощности станции в энергосистему Сибири», — сообщали в пресс-службе Новосибирской ГЭС.







Открытое распределительное устройство напряжением 110 кВ Новосибирской ГЭС занимает площадь 14,4 тыс. кв. м. Оно расположено на левом берегу Оби и служит для передачи в энергосистему Сибири электроэнергии, вырабатываемой Новосибирской ГЭС. «Каждый шестой мегаватт электроэнергии Новосибирской области производится на Новосибирской ГЭС», — отмечает пресс-служба ГЭС.





Каждый шестой мегаватт электроэнергии Новосибирской области производится на Новосибирской ГЭС







Сейчас специалисты Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт ВКК» и Новосибирской ГЭС демонтируют вторую шину 110 кВ и подключенные к ней разъединители. После этого работники поставят и наладят новое оборудование. Ремонт продлится до конца 2018 года.







Первый этап замены оборудования на открытом распределительном устройстве проходил в октябре 2012 года. Тогда энергетики заменили четыре масляных выключателя, 12 разъединителей и вторую секцию первой шины 110 кВ. Совсем недавно специалисты Новосибирской ГЭС отремонтировали огромный гидроагрегат № 5.