Лучшей ученицей Новосибирска стала танцовщица и любительница умных игр

Амина Акмурзинова
Амина Акмурзинова

12 апреля в Новосибирске прошел финал 15-го конкурса «Ученик года»: победительницей стала 10-классница школы № 58 Амина Акмурзинова.


В финал конкурса, который прошел во Дворце творчества детей и молодежи «Юниор», вышли 15 учеников гимназий, лицеев и школ города.


«Все ребята достойны. Эти 15 человек — лучшие ученики, и у каждого из них есть чему поучиться: у кого-то силе духа, у кого-то творческим способностям», — рассказала НГС.НОВОСТИ абсолютная победительница конкурса Амина Акмурзинова.


Девушка учится в 10-м классе школы № 58 в Заельцовском районе, около 15 лет занимается танцами и 10 лет изучает английский язык. «Занимаюсь всем, чем можно. Я любознательный человек, и если бы у меня была возможность охватить все, что есть в мире, я бы этим и занялась», — говорит Амина.


Финалисты конкурса «Ученик года»
Финалисты конкурса «Ученик года»


Ученица рассказала, что на конкурсе было 5 этапов. Первый — составление «креативного» портфолио. Амина сделала его в виде ракеты. «Конкурс "Ученик года" — это для меня платформа, с которой моя ракета в будущее полетит. У ракеты были турбины — мои интересы: танцы, учеба, английский, моя семья», — пояснила Амина.


Вторым этапом был блиц «100 вопросов обо всем», во время которого члены жюри задавали конкурсантам вопросы на актуальные темы и о самих учениках. Далее были защита проектов и дискуссия, на которой Амина выбрала тему «Быть собой».


«Оппоненты задавали нам провокационные вопросы, мы высказывали точку зрения на тему "Всегда ли стоит быть собой?". Я считаю, что быть собой стоит, но у всего в жизни есть грани. Например, когда одному из твоих друзей требуется помощь, ты не можешь быть всегда собой и нести свои проблемы этому человеку», — поделилась мнением школьница.


Заммэра Новосибирска Валерий Шварцкопп вручает Амине Акмурзиновой статуэтку за победу в конкурсе
Заммэра Новосибирска Валерий Шварцкопп вручает Амине Акмурзиновой статуэтку за победу в конкурсе


Последним этапом была визитка на тему «Я и Новосибирск – история с продолжением», ученица придумала ее в стиле своей любимой сказки «Маленький принц». «У меня было путешествие по планетам, одной из планет был Новосибирск. Новосибирск окружают звезды, и каждая из них — ступень моей жизни. У меня было пять звезд: семья, школа, мое увлечение интеллектуальными играми, английский язык и танцы», — рассказала Амина.


Теперь, по словам организаторов конкурса, фотография Амины Акмурзиновой появится на городской Доске почета около мэрии Новосибирска.


В прошлом году в городском конкурсе «Ученик года» также победила девушка — Елена Киселёва.

Ксения Евдокимова
Фото junior-nsk.ru

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