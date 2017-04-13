Новосибирец поймал в Оби очень редкую рыбу из Красной книги

Вес тайменя — 4,7 кг

Новосибирец поймал в Оби краснокнижного тайменя весом почти 5 кг — мужчина рыбачил на лодке в нижнем течении реки.







Фотография рыбы появилась на форуме рыбаков fishingsib.ru.





«В руки попался стример. Предлагаю его попробовать напарнику<...> На первой же проводке подсечка. И сразу затрещал фрикцион. Рыба, взяв метров 10 шнура, встала. Товарищ выкачивает, я расправляю подсак, который? конечно же, кто бы сомневался, в самый ответственный момент запутался. Рыба идет как коряга, без резких рывков, просто давит весом. Еще метров шесть потом сдернула», — описал момент поимки рыбы весом 4,7 кг пользователь под ником anseal.





Мужчина написал, что рыбачил в прошедшие выходные в нижнем течении Оби. Перед тем как взять в руки стример, он часто менял приманки. Когда рыба оказалась на крючке, он принял ее за форель. В итоге мужчина отпустил рыбу.





Исполнительный директор Федерации рыболовного спорта НСО Игорь Енаки пояснил НГС.НОВОСТИ, что встретить тайменя в Оби — большая удача. Эта рыба является краснокнижной, ее нельзя оставлять себе. В противном случае рыбаку грозит крупный штраф.





«Судя по тому, что рыба весила около 5 кг, ей лет шесть, значит, она уже нерестовая. Вообще таймень живет 20–30 лет, вырастает довольно крупным», — пояснил Енаки, напомнив, что в 2015 году новосибирский рыбак поймал тайменя весом около 13 кг.





Также НГС.НОВОСТИ рассказывали, как в прошлом сентябре другому рыбаку посчастливилось поймать окуня весом 2,5 кг.

